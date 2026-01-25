धूमधाम से मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस समारोह, 36 प्रतिभाओं का होगा सम्मान

झालावाड़जिला मुख्यालय पर 77 वां गणतंत्र दिवस समारोह राजकीय खेल संकुल में सुबह धूमधाम से मनाया जाएगा।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ सुबह 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे। राष्ट्रीय ध्वज को सलामी, परेड निरीक्षण, राज्यपाल का संदेश पठन एवं उत्कृष्ट कार्य निष्पादित करने वालों को पुरस्कार एवं प्रशंसा पत्र दिए जाएंगे। समारोह के दौरान पुलिस, होमगार्ड एवं शिक्षण संस्थाओं द्वारा मार्चपास्ट, शहीद परिवारों का सम्मान, सामूहिक व्यायाम प्रदर्शन भारतीयम्, सामूहिक वन्दे मातरम् गीत का गायन, विभिन्न विभागों द्वारा झांकियों का प्रदर्शन व बालिकाओं द्वारा सामुहिक नृत्य प्रदर्शन किया जाएगा। इससे पूर्व मुख्य अतिथि द्वारा शहीद निर्भय सिंह की प्रतिमा व खेल संकुल में विजया राजे सिंधिया की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी। वहीं सुबह 8 बजे अपने निवास पर तथा प्रातः 8.30 बजे मिनी सचिवालय स्थित कलक्टर कार्यालय पर ध्वजारोहण करेंगे।
मुख्य समारोह में 36 प्रतिभाएं होगी सम्मानित-
77वें गणतंत्र दिवस पर खेल संकुल में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में सोमवार को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली 36 प्रतिभाओं को मुख्य अतिथि द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
मुख्य समारोह में उपखण्ड अधिकारी भवानीमंडी श्रद्धा गोमे (आईएएस), डॉ. दिव्येंदु सेन वरिष्ठ व्याख्याता बायोलॉजी महात्मा गांधी रावि पचपहाड, श्रेयांस चौकसे, विनायक राठौर, आरूष आस्तोलिया, पार्थ कश्यप, संयुक्त निदेशक कृषि विभाग कैलाश चन्द मीणा, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र शंभु सिंह रावत, अधीक्षक मुख्य डाक घर प्रदीप कुमार जैन, तहसीलदार रायपुर हरिशंकर जांगीड़, नायब तहसीलदार मनोहरथाना राम चन्द्र गुर्जर, लोक अभियोजक नरेन्द्र तोमर, सहायक प्राध्यापक कार्यालय उद्यानिकी एवं वानिकी महाविद्यालय डॉ. सुरेश कुमार जाट, अरूण कुमार व्यास अध्यक्ष एसो. प्रोफेसर निर्मल देवी डॉ. लालचंद व्यास चेरिटेबल ट्रस्ट झालरापाटन, गोकुल सिंह डन्डेरा पंचायत समिति पिडावा, रामसिंह आंकखेडी पंचायत समिति भवानीमंडी, धीरेन्द्र सुमन मनोहरथाना, सोनिया जैन कृषक, अदिती शर्मा निवासी बकानी, करण सिंह लोक कलाकार, राजस्थान पत्रिका संवाददाता महावीर जैन (खानपुर), गोविन्द शर्मा (भीमसागर), महेन्द्र सिंह चन्द्रावत भू-अभिलेख निरीक्षक कार्यालय तह. रायपुर, राधेश्याम सोनी सुपरवाईजर (व्याख्याता), मुकेश कुमार हैड कांस्टेबल कार्यालय कम्पनी कमाण्डर, बी कम्पनी राज्य आपदा प्रतिसाद बल कोटा, सूचना सहायक एवं बीएलओ पीयूष अग्रवाल, भावना मोठसर सूचना सहायक पीजी अनुभाग कलेक्ट्रेट झालावाड़, मोहित कंजोलिया सहायक प्रोग्रामर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, संतोष कुमार मीना सहायक प्रोग्रामर सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग खण्ड खानपुर, निर्मल खत्री पटवारी तहसील झालरापाटन, भव्या कश्यप, बलराज सिंह वर्ल्ड चैपियन, अंगद जीत सिंह वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, विजय पाटीदार ग्राम नयापुरा खेड़ा, ग्राम विकास अधिकारी प्रकाश चन्द नागर एवं बबली को सम्मानित किया जाएगा।
