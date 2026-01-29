राजे ने किया 36.33 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास

झालावाड़। पूर्व मुुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बुधवार शाम को नगर परिषद के ३६.३३ करोड़ के कार्यों का शिलान्यास किया। इसमें नगर परिषद के नवीन भवन की बाउंड्रीवाल का भूमि पूजन और विभिन्न सीसी सडक़ का निर्माण कार्य शामिल है। उन्होंने शहर के लाभार्थियों को पट्टे भी वितरित किए गए। इस मौके पर राजे ने कहा कि शहर में नगर परिषद की ओर से विकास कार्यों की शुरूआत हो चुकी है। हम लोगों ने 30 साल में घर की नींव लगाकर काम किया है। अब यहां रेल आ गई। रोड बन गए। एयरपोर्ट बन गया। अब मजे लेने का समय है। क्षेत्र में जितने भी काम की जरुरत है, करवाएंगे। उसके लिए चाहे, कुछ भी करना पड़े। प्रस्तावित कार्यों में से 13.50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की निविदा प्रक्रिया पूर्ण की जा चुकी है। साथ ही 9.50 करोड़ रुपए की लागत से नगर परिषद का नवीन भवन बनेगा। जिसकी डीपीआर तैयार होा चुकी है। फिलहाल 24 लाख रूपए की लागत से उसकी बाउंड्रीवाल निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया गया।

राजे ने विधायक कोष के अंतर्गत 205 लाख रूपए के 32 व सांसद कोष के 104.50 लाख रुपए के 17 कार्यों का लोकार्पण भी किया।