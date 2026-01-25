25 जनवरी 2026,

रविवार

झालावाड़

गोचर जमीन बचेंगी तो ही गो माता सुरक्षित होंगी- बाबा रामदेव

झालावाड़। देश के दो प्रसिद्ध संत रविवार को झालावाड़ की धरा पर पहुंचे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री व योग गुरू बाबा रामदेव कोलाना हवाई पट्टी पर पहुंचे। उनके निजी विमानों ने यहां से उड़ान भरी।प्रसिद्ध योग गुरू बाबा रामदेव रामगंजमंडी में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा में शामिल होने के लिए अपने निजी

झालावाड़

image

Hari Singh Gujar

Jan 25, 2026

झालावाड़ में बाबा रामदेव

झालावाड़। देश के दो प्रसिद्ध संत रविवार को झालावाड़ की धरा पर पहुंचे। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री व योग गुरू बाबा रामदेव कोलाना हवाई पट्टी पर पहुंचे। उनके निजी विमानों ने यहां से उड़ान भरी।
प्रसिद्ध योग गुरू बाबा रामदेव रामगंजमंडी में आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की रामकथा में शामिल होने के लिए अपने निजी विमान से देहरादून से कोलाना हवाई पट्टी पर उतरे। यहां मीडियाकर्मियों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस समय हिंदू धर्म खतरे में है। सनातन धर्म की मर्यादाएं गिर रही है। इसके लिए हिंदू और सनातन धर्म विरोधी ताकतें तो जिम्मेदार है ही, हम भी कहीं न कहीं जिम्मेदार है। वर्तमान में गो माता संकट में है। प्रत्येक हिंदू परिवार को एक गो माता का पालन कर उसकी रक्षा का व्रत लेना चाहिए। गोमाता के चरने के लिए गोचर भूमियां सुरक्षित होनी चाहिए। इन पर भूमाफियाओं और असामाजिक तत्वों का कब्जा होता जा रहा है। गोचरभूमि पर कब्जा न हों, इसके लिए सशक्त अभियान चलाने की जरूरत है। गो आधारित कृषि, गोमय हवन कुण्ड जैसे सघन अभियान चलाने होंगे।
उन्होंने कहा कि भारत समेत दुनिया में कहीं पर भी गोमाता की हत्या नहीं होनी चाहिए। गोमाता के लिए हमने कानून बना दिया, अब इसकी सख्ती से पालना जरूरी है। रामगजंमंडी से दोपहर बाद बाबा रामदेव कोलाना पहुंचे और देहरादून के लिए रवाना हो गए। शाम को कार से बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री भी कोलाना हवाई पट्टी पहुंचे। यहां से वे चार्टर विमान से मुंबई के लिए रवाना हो गए

Published on:

25 Jan 2026 08:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / गोचर जमीन बचेंगी तो ही गो माता सुरक्षित होंगी- बाबा रामदेव

Patrika Site Logo

