1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

जब बैल भी बने परिवार के सदस्य, तो वि​धि-विधान से निभाई परंपराएं

सरकनिया में दो बैलों की मौत पर किसान ने किया अंतिम संस्कार भवानीमंडी। उपखंड क्षेत्र के सरकनिया गांव में एक किसान परिवार ने यह साबित कर दिया कि परंपराएं केवल निभाई नहीं जातीं, बल्कि जी जाती हैं। यहां दो बैलों की मौत के बाद किसान परिवार ने उन्हें महज पशु नहीं बल्कि परिवार का सदस्य [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

झालावाड़

image

Hari Singh Gujar

Feb 01, 2026

सरकनिया में दो बैलों की मौत पर किसान ने किया अंतिम संस्कार

भवानीमंडी। उपखंड क्षेत्र के सरकनिया गांव में एक किसान परिवार ने यह साबित कर दिया कि परंपराएं केवल निभाई नहीं जातीं, बल्कि जी जाती हैं। यहां दो बैलों की मौत के बाद किसान परिवार ने उन्हें महज पशु नहीं बल्कि परिवार का सदस्य मानते हुए पूरे विधि-विधान और सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर अनूठी मिसाल पेश की।

किसान सौदान सिंह, कुशाल सिंह, उमराव सिंह, धीरप सिंह, मेघ सिंह, मनोहर सिंह और बहादुर सिंह ने बताया कि उनके परिवार के पास पिछले करीब 20 वर्षों से दो बैल थे। इनमें से बैल रूपालिया की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी, जबकि दूसरे बैल सागु का निधन 9 जनवरी को हुआ। दोनों बैलों के निधन से परिवार गहरे शोक में डूब गया।

भजन संध्या का आयोजन

बैलों की याद में किसान परिवार ने शनिवार रात भजन संध्या का आयोजन किया। वहीं रविवार को करीब 2 हजार लोगों के लिए भंडारे का आयोजन हुआ। इससे पहले किसान परिवार गंगाजी जाकर पारंपरिक रीति-रिवाज भी निभाकर लौटा। इस अवसर पर गांव के बुजुर्गों और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।

किसान की रीढ़ होते हैं बैल

ग्रामीणों ने कहा कि बैल किसान के जीवन और खेती की रीढ़ होते हैं। वर्षों तक खेतों में पसीना बहाने वाले ये पशु परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, ऐसे में उनका सम्मान और सेवा करना हमारी संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 08:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / जब बैल भी बने परिवार के सदस्य, तो वि​धि-विधान से निभाई परंपराएं
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

छात्रा का अपहरण कर बलात्कार के अभियुक्त को आजीवन कारावास, साथी को पांच साल की कैद

court
झालावाड़

राजस्थान रोडवेज में 'स्टिंग ऑपरेशन', करोड़ों का चूना लगाने वाली गैंग का भंडाफोड़ 

झालावाड़

Rajasthan: सोने-चांदी के बढ़े दाम तो शादियों में तैनात किए ‘बाउंसर’, गहनों की सुरक्षा के लिए ये अनोखा तरीका चर्चा में

Bouncers In Wedding
झालावाड़

.जिलेवासियों के लिए राहतभरी खबर है।

झालावाड़

तीन बाण के धारी, तीनों बाण चलाओ ना….

झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.