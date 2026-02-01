किसान सौदान सिंह, कुशाल सिंह, उमराव सिंह, धीरप सिंह, मेघ सिंह, मनोहर सिंह और बहादुर सिंह ने बताया कि उनके परिवार के पास पिछले करीब 20 वर्षों से दो बैल थे। इनमें से बैल रूपालिया की कुछ दिन पहले मौत हो गई थी, जबकि दूसरे बैल सागु का निधन 9 जनवरी को हुआ। दोनों बैलों के निधन से परिवार गहरे शोक में डूब गया।