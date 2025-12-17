राजे के विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम कटे, सबसे कम डग में

झालावाड़ जिले में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण का आंकड़ा मंगलवार को जिला निवार्चन अधिकारी अजयसिंह राठौड ने जारी किया। जिसमें सबसे ज्यादा नाम झालरापाटन विधानसभा में26 हजार नाम हटे एवं सबसे कम नाम डग विधानसभा में 15011 नाम हटे। जिले में कुल 81213 मतदाताओं के नाम हटाए गए है। जिले में 4 नवम्बर से 11 दिसम्बर 2025 तक गणना चरण के दौरान सभी मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरण एवं सग्रहण का कार्य सम्पन्न किया गया है। गहन पुनरीक्षण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व झालावाड जिले में कुल 1122060 मतदाता थे, जिनको गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे। जिले में गणना चरण के दौरान कुल 1040847 मतदाताओं द्वारा अपने गणना प्रपत्र भरकर जमा करवाए गए, जिनका नाम 16 दिसम्बर को जारी प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित कर सूची वेबसाइड पर अपलोड कर दी गई।
गणना चरण के दौरान कुल 81213 मतदाताओं के गणना प्रपत्र अप्राप्त रहे, ऐसे में इन लोगों के नाम हटा दिए गए है। हटाए गए नामों में मृत 18267, स्थायी रूप से स्थानान्तरित 46346, अनुपस्थित 10526, मतदाता सूची में एकाधिक स्थान पर पंजीकृत 5838 तथा अन्य 236 हैं। यह सूची मतदान केन्द्र, ग्राम पंचायत मुख्यालय, नगरीय निकाय कार्यालय में भी चस्पा की गई, ताकि यह आमजन के अवलोकन के लिए उपलब्ध रहे।
झालरापाटन 26278
डग 15011
मनोहरथाना 21525
खानपुर 18399
यह उल्लेखनीय है कि 968 मतदाताओं के पंजीकरण के लिए फॉर्म 6 ऑनलाइन तथा 1807 फॉर्म-6 ऑफलाइन बीएलओ के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, जिनका नाम विहित प्रक्रिया के पश्चात मतदाता सूची में जोड़ दिया जाएगा। फॉर्म-6 प्राप्त किए जाने का कार्य इस अवधि में भी सतत रूप से जारी रहेगा। आमजन अपना फॉर्म-6 ऑनलाइन वोटर हैल्पलाइन एप अथवा वोटर सर्विस पोर्टल से भी भर सकते हैं अथवा बीएलओ को भी फॉर्म 6 मय घोषणा पत्र भरकर दे सकते हैं। जो व्यक्ति 01 अप्रेल 2026, 01 जुलाई 2026 अथवा 01 अक्टूबर 2026 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहें हों, वे भी अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 एवं निर्धारित घोषणा पत्र भरकर अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रारूप मतदाता सूची पर दावे आपत्तियों तथा नव मतदाता पंजीकरण हेतु फॉर्म-6 मय घोषणा पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं तथा घोषणा पत्र द्वारा आवेदक स्वयं अथवा उनके माता-पिता के नाम की गत गहन पुनरीक्षण की जानकारी दी जाएगी जिससे उनकी मैपिंग की जाएगी।
इसी के साथ जिले में मतदाताओं की सुविधा 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों का भी पुर्नगठन किया गया। पूर्व में जिले में 1139 मतदान केन्द्रथे. जिनका पुनर्गठन एवं सुव्यथीकरण कर 172 नवीन मतदान केन्द्र सृजित हुए हैं और वर्तमान में जिले में 1311 मतदान केन्द्र हो गये हैं। इस प्रकार जिले में 1200 से अधिक मतदाताओं वाला कोई भी मतदान केंद्र शेष नहीं है। जिले में 15 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। इस अवधि में प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के संबंध में अथवा अन्यथा भी मतदाता सूची के संबंध में दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती है। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे एवं आपत्तियों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची फॉर्म 9, 10, 11, 11ए और 11 बी में तैयार की जाएगी और ऐसी सूचियों की एक प्रति उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस को प्रदर्शित की जाएगी। ईआरओ के निर्णय के विरूद्ध 15 दिवस में प्रथम अपील अधिकारी ‘जिलामजिस्ट्रेट’ को की जा सकती है तथा इस अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में द्वितीय अपील प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अगले 30 दिवस में द्वितीय अपील अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपील की जा सकेगी। इसके पश्चात आयोग द्वारा निर्धारित 14 दिसम्बर 2026 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
बैठक में जिला निवार्चन अधिकारी अजयसिंह राठौड़,उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनुराग भार्गव, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एसडीएम) अभिषेक चारण, राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टी के ओम जांगीड़, इण्डियन नेशनल कांग्रेस से ओम पाठक, आम आदमी पार्टी से महावीर गौड़, आरिफ मोहम्मद, बसपा से मकसूद मंसूरी, राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी से महावीर मालव, जय चौधरी सहित निर्वाचन कार्यालय के कार्मिक उपस्थित रहे।
