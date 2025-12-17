राजे के विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज्यादा मतदाताओं के नाम कटे, सबसे कम डग में

इसी के साथ जिले में मतदाताओं की सुविधा 1200 से अधिक मतदाताओं वाले बूथों का भी पुर्नगठन किया गया। पूर्व में जिले में 1139 मतदान केन्द्रथे. जिनका पुनर्गठन एवं सुव्यथीकरण कर 172 नवीन मतदान केन्द्र सृजित हुए हैं और वर्तमान में जिले में 1311 मतदान केन्द्र हो गये हैं। इस प्रकार जिले में 1200 से अधिक मतदाताओं वाला कोई भी मतदान केंद्र शेष नहीं है। जिले में 15 जनवरी 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त किए जाएंगे। इस अवधि में प्रारूप मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाताओं के संबंध में अथवा अन्यथा भी मतदाता सूची के संबंध में दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत की जा सकती है। संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा दावे एवं आपत्तियों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची फॉर्म 9, 10, 11, 11ए और 11 बी में तैयार की जाएगी और ऐसी सूचियों की एक प्रति उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर प्रत्येक कार्य दिवस को प्रदर्शित की जाएगी। ईआरओ के निर्णय के विरूद्ध 15 दिवस में प्रथम अपील अधिकारी ‘जिलामजिस्ट्रेट’ को की जा सकती है तथा इस अपील के निर्णय से असंतुष्ट होने की स्थिति में द्वितीय अपील प्रथम अपील अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अगले 30 दिवस में द्वितीय अपील अधिकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अपील की जा सकेगी। इसके पश्चात आयोग द्वारा निर्धारित 14 दिसम्बर 2026 को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।