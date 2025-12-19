19 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

झालावाड़

Jhalawar: शादी का झांसा देकर करती थी ये काम, 6 महीने से फरार महिला आरोपी गिरफ्तार

Hadoti Crime News: झालरापाटन पुलिस ने शादी का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ठगने वाली 6 महीने से फरार महिला आरोपी रीमा जैन को कोटा से गिरफ्तार किया।

झालावाड़

image

Akshita Deora

Dec 19, 2025

Jhalawar-Crime

पुलिस द्वारा गिरफ्तार महिला आरोपी (फोटो: पत्रिका)

Duping 4.50 Lakh Rupees On Pretext Of Marriage: झालरापाटन थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर लोगों से रकम हड़पने के मामले में छह महीने से फरार महिला आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुडानिया ने बताया कि 19 जून 2025 को विकास गोयल ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके भाई विशाल गोयल को पीयूष जैन, रीमा जैन और पूजा जैन ने शादी का झांसा देकर 4 लाख 50 हजार रुपए हड़प लिए थे। घटना के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए थे।

पहले दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने इस मामले में 7 जुलाई 2025 को पीयूष जैन और पूजा पासवान को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामले की जांच जारी रखी गई।

6 महीने बाद फरार आरोपी गिरफ्तार

तीसरी आरोपी रीमा जैन, जो बिहार के जमुई जिले के थाना झाझा के गिन्दौर रणछोड़ मंदिर के पास की निवासी थी, घटना के बाद से फरार थी। वह पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए छह महीने तक अलग-अलग स्थानों पर फरारी काट रही थी।

पुलिस टीम ने तकनीकी मदद और छानबीन के बाद 18 दिसंबर को रीमा जैन को कोटा से डिटेन कर लिया। इस कार्रवाई में पुलिस निरीक्षक अलका विश्नोई, सहायक उप निरीक्षक बनेसिंह, हेड कांस्टेबल सीताराम, कांस्टेबल किशोर कुमार और महिला कांस्टेबल धन्नी शामिल रहे। गिरफ्तार आरोपी रीमा जैन से पुलिस पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है।

Published on:

19 Dec 2025 03:48 pm

Jhalawar: शादी का झांसा देकर करती थी ये काम, 6 महीने से फरार महिला आरोपी गिरफ्तार

