Jhalawar: शादी का झांसा देकर करती थी ये काम, 6 महीने से फरार महिला आरोपी गिरफ्तार

Duping 4.50 Lakh Rupees On Pretext Of Marriage: झालरापाटन थाना पुलिस ने शादी का झांसा देकर लोगों से रकम हड़पने के मामले में छह महीने से फरार महिला आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुडानिया ने बताया कि 19 जून 2025 को विकास गोयल ने प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके भाई विशाल गोयल को पीयूष जैन, रीमा जैन और पूजा जैन ने शादी का झांसा देकर 4 लाख 50 हजार रुपए हड़प लिए थे। घटना के बाद तीनों आरोपी फरार हो गए थे।