जन्मप्रमाण में संशोधन के अवैध रूप से वसूले जा रहे डेढ़ सौ रुपए, संभागीय आयुक्त ने दिए कार्रवाई के निर्देश

बाद में बोला कि नोटेरी के लिए है, जब आवेदन पर नोटेरी व सील देखी तो वो भी नहीं मिली। इस पर संभागीय आयुक्त ने डेढ़ सौ रूपए लिए जाने की जांच उपखंड अधिकारी अभिषेक चारण को करने के निर्देश दिए। इससे पहले नगर परिषद में पांच रूपए आवेदन के व दस रूपए मार्क किए जाने के लेने व रसीद नहीं दिए जाने व कोई हिसाब नहीं होने के मामले की भी जांच करने के लिए कहा। अग्रवाल ने कहा कि कोई भी सरकारी राशि समय से जमा नहीं कराने व रसीद नहीं देने का मामला अनियमितता की श्रेणी में आता है। आयुक्त ने आगे से रसीद देकर उसका पूरा हिसाब रखने के लिए कहा है।मौके पर जिम्मेदार अ​धिकारी के नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की।