तहसीलदार की आईडी से फर्जी आदेश निकाले, मुफ्त स्कूटी और पालनहार योजना का लाभ उठाया

एसपी अमित कुमार ने बताया कि इस ऑपरेशन के तहत एसओजी और झालावाड़ पुलिस की संयुक्त टीमें जांच कर रही है। आपरेशन के तहत पूर्व में गिरफ्तार गिरोह के मुख्य सरगना दौसा निवासी रामावतार सैनी का मुख्य एजेंट झालावाड़ का देवरीखुर्द निवासी कुलदीप ढोली फरार हो गया था। कुलदीप ई मित्र चलाता था। उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था। सामाजिक सुरक्षा योजना में फर्जीवाड़े के लिए कुलदीप ने अकेलरा तहसील के रीडर कम कनिष्ठ सहायक पंकज कुमार गुर्र्जर से सम्पर्क किया। पंकज ने उसे तहसीलदार की आईडी और ओटीपी उपलब्ध करवाई। जांच में पता चला कि तहसील कार्यालय से बड़ी संख्या में अपात्र लोगों को दिव्यांग और अन्य पेंशन अनुमोदित कर दिया गया। जांच में सामने आया कि खुरी निवासी ई मित्र संचालक रविंद्र कुमार लोधा ने बड़ी संख्या में मनोहरथाना क्षेत्र में पूरी तरह से स्वस्थ लोगों को दिव्यांग बताकर फर्जी प्रमाण पत्र बनवा दिए। उसके आधार पर तहसील कार्यालय के रीडर की मदद से इन लोगों की दिव्यांग पेंशन जारी करवा दी।