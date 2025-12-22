Jhalawar Visit: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को आज करेंगे संबोधित

जिला कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने समारोह स्थल का किया गहन निरीक्षण कर सफल संचालन के लिए मंच व्यवस्था कानून व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन एवं पार्किंग व्यवस्था, हैलीपैड एवं जनसभा स्थल पर सुरक्षा घेरा, बैरिकेडिंग एवं पहुँच मार्ग की तैयारी सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने आयोजन स्थल पर व्यापक साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छता निगरानी रखने सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के निर्देश दिए।