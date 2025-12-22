22 दिसंबर 2025,

सोमवार

झालावाड़

Jhalawar Visit: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को आज करेंगे संबोधित

Rajasthan News: राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को झालावाड़ के डग क्षेत्र के दुधालिया में आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन एवं जनसभा को संबोधित करेंगे।

झालावाड़

image

Akshita Deora

Dec 22, 2025

CM-Bhajanlal-Jhalwar-Visit

झालावाड़ सभा स्थल का जायजा लेते जिला कलक्टर और अन्य अ​धिकारी (फोटो: पत्रिका)

CM Bhajanlal Jhalawar Visit: झालावाड़ राज्य सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर सोमवार को डग क्षेत्र के दुधालिया में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महिला सशक्तिकरण सम्मेलन एवं जनसभा काे संबोधित करेंगे। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन एवं जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, प्रभारी मंत्री ओटाराम देवासी, झालावाड़-बारां सांसद दुष्यंत सिंह भी मौजूद रहेंगे।

जिला कलक्टर अजय सिंह राठौड़ ने बताया कि आयोजन स्थल पर मुख्यमंत्री द्वारा मनरेगा उद्यान एवं गौशाला का लोकार्पण सहित अन्य उद्घाटन एवं लोकार्पण, शिलान्यास एवं लाभार्थियों को लाभ प्रदान किए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री गोवरधन बायो गैस प्लांट व सीता वाटिका का अवलोकन भी करेंगे।

इस दौरान जिले में महिला सशक्तिकरण को प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनी तथा राजीविका, कृषि विभाग, उद्योग विभाग, पशुपालन विभाग एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा महिलाओं द्वारा किए जा रहे विभिन्न आजीविका एवं स्वरोजगार गतिविधियों के प्रदर्शनकी विभिन्न स्टॉल लगाए जाएंगे।

जिला कलेक्टर सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने समारोह स्थल का किया गहन निरीक्षण कर सफल संचालन के लिए मंच व्यवस्था कानून व्यवस्था, वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन एवं पार्किंग व्यवस्था, हैलीपैड एवं जनसभा स्थल पर सुरक्षा घेरा, बैरिकेडिंग एवं पहुँच मार्ग की तैयारी सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने आयोजन स्थल पर व्यापक साफ-सफाई, कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छता निगरानी रखने सहित अन्य व्यवस्थाओं को सुचारू रखने के निर्देश दिए।

इस दौरान पुलिस अधीक्षक अमित कुमार, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंभु दयाल मीणा, उपखण्ड अधिकारी भवानीमंडी श्रद्धा गोमे, उपखण्ड अधिकारी डग छत्रपाल चौधरी सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

ये रहेगी व्यवस्था

आमजन डग चौमहला मार्ग से जगदीशपुरा रोड से रतनपुरा स्कूल मैदान के दायी ओर से ग्रेवल रोड पर होते हुए सभा स्थल तक पहुंच सकते हैं। साथ ही बस, कार व छोटे बडे वाहनों की पृथक-पृथक समुचित वाहन पार्किंग व्यवस्था रहेगी।

इसके अलावा डग पशु अनुसंधान केन्द्र के बांयी ओर आगर-बडौद मार्ग पर ग्राम दुधालिया से पहले दुधालिया बाईपास होते हुए ग्रेवल सडक से सभा स्थल तक पहुंच सकते हैं। सभा स्थल के नजदीक बस, कार व छोटे बडे वाहनों की पृथक-पृथक समुचित पार्किंग व्यवस्था रहेगी।एकेडमी के सोल्जर ने भाग लिया।

22 Dec 2025 10:36 am

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Jhalawar Visit: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को आज करेंगे संबोधित

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

