Jhalawar: झालावाड़ में सरकारी योजनाओं में बड़ा घोटाला, तहसीलदार की आईडी से फर्जी आदेश निकाले, 7 आरोपी गिरफ्तार

सामाजिक सुरक्षा योजना में फर्जीवाड़े के लिए कुलदीप ने अकलेरा तहसील के रीडर (कनिष्ठ सहायक) पंकज कुमार गुर्जर से संपर्क किया। पंकज ने उसे तहसीलदार की आईडी और ओटीपी उपलब्ध करवाया। जांच में सामने आया कि तहसील कार्यालय से बड़ी संख्या में अपात्र लोगों को दिव्यांग और अन्य पेंशन अनुमोदित कर दी गई। इसी तरह खुरी निवासी ई-मित्र संचालक रविंद्र कुमार लोधा ने मनोहरथाना क्षेत्र में कई स्वस्थ लोगों को दिव्यांग बताकर फर्जी प्रमाण पत्र बनवा दिए और पंकज की मदद से उनकी पेंशन भी स्वीकृत करवा दी।