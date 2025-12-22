छोटी कालीसिंध-चाचूरनी नदी पर बनेगा बांध, डग में 15 करोड़ की लागत से बनेगा एक्सीलेंस सेंटर

झालावाड़ . राज्य में सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री भजननलाल शर्मा सोमवार को पहली बार जिले में सार्वजनिक कार्यक्रम में आए। यहां डग के दुधालिया गां में उन्होंने महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर कई सौगात दी और 339 करोड़ के एक दर्जन कामों का शिलान्यास और

लोकापर्ण किए।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि डग में 15 करोड़ रुपए की लागत से पशु अनुसंधान केन्द्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोला जाएगा। इसमें मालवी और गिर नस्ल के संवर्धन पर काम होगा। इससे कृत्रिम गर्भाधान को बढ़ावा मिलेगा और दूध उत्पादन में वृद्धि होगी। यहां आधुनिक डेयरी भी यहां बनाई जाएंगी। क्षेत्र में पेयजल समस्या अधिक है। इसी को देखते हुए छोटी कालीिंसंध- चाचूरनी पर बांध बनाया जाएगा। इस बांध से दस हजार हैक्टेयर जमीन सिंचित होगी, जबकि 55 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी पीने के लिए मिल सकेगा। इसकी डीपीआर बनाने का काम जल्द शुरू होगा। इसी के साथ ही सौ हैंडपंप, पचास ट्यूबवैल लगाए जाएंगे। पाइप लाइन बिछाने का काम भी होगा।

इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दुधालिया पहुंचने पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह ने उनका स्वागत किया। इसके बाद शर्मा ने मनरेगा पार्क का लोकार्पण किया। बालाजी गोशाला और बायोगैस प्लांट का अवलोकन भी किया। कार्यक्रम स्थल पर जनसम्पर्क विभाग और जिला प्रशासन की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का भी सीएम ने अवलोकन किया।