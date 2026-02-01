भाजपा के पूर्व पार्षद ने की आत्महत्या, पूर्व अध्यक्ष पर प्रताडऩा का आरोप

मृतक के भाई अमर गुर्जर ने भैसोदा मंडी चौकी प्रभारी को सौंपे परिवाद में आरोप लगाया कि उनके भाई संजय को नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष रामलाल गुर्जर लगातार प्रताडि़त कर रहे थे।संजय वार्ड नंबर 33 से निवर्तमान पार्षद थे और भाजपा से जुड़े होने के कारण बैठकों के दौरान उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता और मानसिक प्रताडऩा दी जाती थी। परिवाद में यह भी कहा गया कि मृतक के खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिससे वह लगातार दबाव में था। परिजनों ने मामले में निष्पक्ष जांच करते हुए पूर्व पालिकाध्यक्ष से पूछताछ की मांग की है।