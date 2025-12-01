ACB Action : लकड़ी से भरे वाहनों को छोड़ने की एवज में मांगी रिश्वत, दो वनरक्षक गिरफ्तार

सत्यापन सही पाए जाने पर डॉ. रामेश्वर सिंह उप महानिरीक्षक पुलिस के सुपरविजन व एसीबी डूंगरपुर प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक रतन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक राजेन्द्र सिंह मौके पर पहुंचे। यहां वनरक्षक महेश कुमार मीणा व विजेश अहारी को 80 हजार रुपए लेते गिरफ्तार किया। आरोपियों से मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।