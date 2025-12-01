Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

इमरान खान

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

डूंगरपुर

ACB Action : लकड़ी से भरे वाहनों को छोड़ने की एवज में मांगी रिश्वत, दो वनरक्षक गिरफ्तार

ACB Action : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर ने खेरवाड़ा कातरवास नाका पर लकड़ी से भरे वाहनों को छोड़ने के एवज में रिश्वत लेने के मामले में दो वनरक्षकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

less than 1 minute read
Google source verification

डूंगरपुर

image

kamlesh sharma

Dec 01, 2025

फोटो पत्रिका नेटवर्क

डूंगरपुर। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर ने खेरवाड़ा कातरवास नाका पर लकड़ी से भरे वाहनों को छोड़ने के एवज में रिश्वत लेने के मामले में दो वनरक्षकों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया।

एसीबी महानिदेशक गोविन्द गुप्ता ने बताया कि एसीबी डूंगरपुर को परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई थी। इसमें बताया था कि परिवादी व उसका पार्टनर दोनों लकड़ी का व्यापार करते है। 29 नवंबर को परिवादी का फलासिया से ट्रक जा रहा था, जिसमें नीलगिरी व सेमल की लकड़ी भरी हुई थी।

वहीं, झाडोल से भी एक अन्य वाहन नीलगिरी से भरा रवाना किया था। दोनों वाहनों के चालकों के पास इसके वैध दस्तावेज भी थे, इसके बावजूद 30 नवंबर को सुबह सूचना मिली की वाहनों को वन विभाग के कातरवास नाके पर रोक दिया है।

साथ ही वाहन छोड़ने की एवज में वन रक्षकों की ओर से रिश्वत मांगी जा रही है। यहां वाहन छोड़ने के लिए वन रक्षकों व परिवादी के बीच बातचीत के बाद 80 हजार रुपए देना तय हुआ। एसीबी टीम ने शिकायत का सत्यापन करवाया।

सत्यापन सही पाए जाने पर डॉ. रामेश्वर सिंह उप महानिरीक्षक पुलिस के सुपरविजन व एसीबी डूंगरपुर प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक रतन सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक राजेन्द्र सिंह मौके पर पहुंचे। यहां वनरक्षक महेश कुमार मीणा व विजेश अहारी को 80 हजार रुपए लेते गिरफ्तार किया। आरोपियों से मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Dec 2025 05:55 pm

Published on:

01 Dec 2025 05:54 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / ACB Action : लकड़ी से भरे वाहनों को छोड़ने की एवज में मांगी रिश्वत, दो वनरक्षक गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan : राजस्थान के इस व्यक्ति के पास है बेशकीमती खजाना, जिसे देखकर हर कोई रह जाता है दंग

Rajasthan This man Mukesh Shrimal priceless treasure that leaves everyone stunned
डूंगरपुर

Dungarpur: 30-30 हजार रुपए की अवैध वसूली का क्या है सच? ASP और पूर्व DSP की चैट वायरल, बार-बार बदलती रही पोस्ट

Social Media Post Viral
डूंगरपुर

Rajasthan Education : 1 अप्रेल से शुरू होगा आगामी शिक्षा सत्र, वार्षिक परीक्षा की तिथियों में हुआ बदलाव, आदेश जारी

Rajasthan 1 April next academic session start government school annual exam dates Changes Education Department order issued
डूंगरपुर

Rajasthan Health : देश में पहली बार बनेगा फार्मासिस्टों का स्वतंत्र कैडर, राजस्थान के फार्मासिस्टों को मिलेंगी ये सुविधाएं

Pharmacists created independent cadre For first time in country Rajasthan pharmacists get these facilities
डूंगरपुर

DEEO Recruitment : राजस्थान में शिक्षा विभाग 27 साल बाद करेगा बड़ा बदलाव, डीईईओ स्तर पर भर्ती का लाएगा नया फॉर्मूला

Rajasthan education department big change after 27 years DEEO level recruitment bring new formula
डूंगरपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.