14 हजार बच्चों के जीवन में उमंग-उत्साह भर रही पालनहार योजना, प्रदेश में झालावाड़ अव्वल

झालावाड़. बचपन वो नाजुक उम्र होती है जब हर बच्चे को माँ का आँचल, पिता का कंधा, दादा-दादी की कहानियाँ और घर की छाँव चाहिए। लेकिन कुछ मासूमों की किस्मत में ये सब बहुत जल्दी छिन जाता है। ऐसे में राजस्थान सरकार की पालनहार योजना एवं नीति-2022 उनके लिए सच्चा पालनहार बनकर उभरी है। झालावाड़ जिला आज इस योजना की बदौलत हजारों बच्चों के जीवन में नई उमंग और नया विश्वास भर रहा है। पढ़ाई, पौष्टिक भोजन, कपड़े-जूते, दवाइयां और बचपन का सम्मान, सब कुछ इस योजना ने संभव कर दिखाया है। झालावाड़ जिले में इस समय 14,200 से अधिक बच्चे पालनहार योजना से जुड़े हुए हैं। इनमें पूर्ण अनाथ, माता या पिता खो चुके बच्चे, विधवा-परित्यक्ता माँ के बच्चे, एड्स-कैंसर-कुष्ठ रोगी अभिभावकों के बच्चे, आजीवन कारावास भुगत रहे माता-पिता के बच्चे तथा स्वयं दिव्यांगजन बच्चे शामिल हैं। हर महीने इन बच्चों के संरक्षक (नजदीकी रिश्तेदार या अभिभावक) के जन-आधार से लिंक्ड बैंक खाते में 750 से 1500 रुपए सीधे जयपुर मुख्यालय से ट्रांसफर हो रहे हैं। नतीजा यह कि अब कोई बच्चा भूखे पेट स्कूल नहीं जाता, फटे कपड़े या बिना जूतों के नहीं दिखता और किताब-कॉपी की कमी से उसकी पढ़ाई नहीं रुकती।