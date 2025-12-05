Big Action: राजस्थान में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पेट्रोल पंप, लग्जरी गाड़ियां, मकानों-दुकानों समेत 125 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज

फ्रीज संपत्ति की फोटो: पत्रिका
Jhalawar Police Action Against Drug Smugglers: राजस्थान के झालावाड़ जिले में नशा माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जिसमें पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में चलाए 'ऑपरेशन दिव्य प्रहार' के तहत नशा तस्करों से जुड़ी करीब 125 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज कर दिया। इस कार्रवाई में आलीशान मकान, पेट्रोल पंप, लग्जरी गाड़ियां, कृषि भूमि, कॉमर्शियल प्लॉट्स समेत कई महंगी संपत्तियां शामिल हैं।
झालावाड़ पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद नशा तस्कर इन संपत्तियों को न तो बेच सकेंगे, न गिरवी रख सकेंगे और न ही किसी रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदेश दिया है कि 'नशा तस्करी का परिणाम केवल जेल की सजा नहीं होगा, बल्कि उनकी काली कमाई भी पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी।'
करीब 3 महीने तक जांच करने के दौरान नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों और उनके रिश्तेदारों की अवैध संपत्तियों का डाटाबेस तैयार किया। इस डाटाबेस के आधार पर, थाना प्रभारियों, साइबर यूनिट और विशेष जांच दल ने मिलकर कानूनी प्रक्रिया के तहत इन संपत्तियों को फ्रीज किया।
पुलिस द्वारा की गई संपत्तियों की जब्ती एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत की गई है और इसके लिए दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक मंजूरी प्राप्त की गई है। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप, 71 नशा तस्करों की 107 संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज किया गया है, जिनमें कई लग्जरी गाड़ियां, पेट्रोल पंप और महंगे घर शामिल हैं।
