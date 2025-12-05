Big Action: राजस्थान में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पेट्रोल पंप, लग्जरी गाड़ियां, मकानों-दुकानों समेत 125 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज

Jhalawar Police Action Against Drug Smugglers: राजस्थान के झालावाड़ जिले में नशा माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जिसमें पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में चलाए 'ऑपरेशन दिव्य प्रहार' के तहत नशा तस्करों से जुड़ी करीब 125 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज कर दिया। इस कार्रवाई में आलीशान मकान, पेट्रोल पंप, लग्जरी गाड़ियां, कृषि भूमि, कॉमर्शियल प्लॉट्स समेत कई महंगी संपत्तियां शामिल हैं।