5 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

Big Action: राजस्थान में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पेट्रोल पंप, लग्जरी गाड़ियां, मकानों-दुकानों समेत 125 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज

Operation Divya Prahar: झालावाड़ पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी करीब 125 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज कर दिया है। इस कार्रवाई में आलीशान मकान, पेट्रोल पंप, लग्जरी गाड़ियां और अन्य महंगी संपत्तियां शामिल हैं।

2 min read
Google source verification

झालावाड़

image

Akshita Deora

Dec 05, 2025

Jhalwar-Police-Action

फ्रीज संपत्ति की फोटो: पत्रिका

Jhalawar Police Action Against Drug Smugglers: राजस्थान के झालावाड़ जिले में नशा माफियाओं के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। जिसमें पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में चलाए 'ऑपरेशन दिव्य प्रहार' के तहत नशा तस्करों से जुड़ी करीब 125 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज कर दिया। इस कार्रवाई में आलीशान मकान, पेट्रोल पंप, लग्जरी गाड़ियां, कृषि भूमि, कॉमर्शियल प्लॉट्स समेत कई महंगी संपत्तियां शामिल हैं।

तस्करों को मिला बड़ा संदेश

झालावाड़ पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई के बाद नशा तस्कर इन संपत्तियों को न तो बेच सकेंगे, न गिरवी रख सकेंगे और न ही किसी रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए संदेश दिया है कि 'नशा तस्करी का परिणाम केवल जेल की सजा नहीं होगा, बल्कि उनकी काली कमाई भी पूरी तरह से जब्त कर ली जाएगी।'

3 महीने की मेहनत

करीब 3 महीने तक जांच करने के दौरान नशा तस्करी से जुड़े अपराधियों और उनके रिश्तेदारों की अवैध संपत्तियों का डाटाबेस तैयार किया। इस डाटाबेस के आधार पर, थाना प्रभारियों, साइबर यूनिट और विशेष जांच दल ने मिलकर कानूनी प्रक्रिया के तहत इन संपत्तियों को फ्रीज किया।

71 नशा तस्करों की 107 संपत्तियों को किया फ्रीज

पुलिस द्वारा की गई संपत्तियों की जब्ती एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत की गई है और इसके लिए दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी से औपचारिक मंजूरी प्राप्त की गई है। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप, 71 नशा तस्करों की 107 संपत्तियों को स्थायी रूप से फ्रीज किया गया है, जिनमें कई लग्जरी गाड़ियां, पेट्रोल पंप और महंगे घर शामिल हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में 200 दुकानों पर नगर निगम ने लगाया लाल क्रॉस, दुकानदारों को अल्टीमेटम, फिर गरजेगी जेसीबी
अजमेर
Encroachment In Ajmer

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 Dec 2025 02:03 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / Big Action: राजस्थान में नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पेट्रोल पंप, लग्जरी गाड़ियां, मकानों-दुकानों समेत 125 करोड़ की अवैध संपत्ति फ्रीज

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

14 हजार बच्चों के जीवन में उमंग-उत्साह भर रही पालनहार योजना, प्रदेश में झालावाड़ अव्वल

झालावाड़

Jhalawar: तेज रफ्तार डंपर का कहर, एक्सीडेंट में घायल हुई पत्नी की पीहर में जाकर हुई मौत, माताजी के दर्शन कर लौट रहे थे घर

Accident
झालावाड़

Rajasthan: राजस्थान में यहां 167 करोड़ रुपए से बनेंगी 2 नई सड़कें और 1 हाई लेवल ब्रिज, सफर होगा और आसान

new road in Jhalawar
झालावाड़

तहसीलदार की आईडी से फर्जी आदेश निकाले, मुफ्त स्कूटी और पालनहार योजना का लाभ उठाया

झालावाड़

Jhalawar: झालावाड़ में सरकारी योजनाओं में बड़ा घोटाला, तहसीलदार की आईडी से फर्जी आदेश निकाले, 7 आरोपी गिरफ्तार

major scam in government schemes
झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.