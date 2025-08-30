SI भर्ती परीक्षा को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान, बोले- ‘कोर्ट ने रद्द नहीं किया, जांच कर RPSC को भेजेंगे’

मंत्री पटेल ने कहा कि इस भर्ती में जो दोषी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जितनी भी कांग्रेस कार्यकाल के दौरान भर्ती हुई और जिनकी लिप्तता पाई जा रही है। उन सबकी जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने प्रदेश की कई प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस की पूर्व की सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में RPSC में जितने भी सदस्य और अध्यक्ष बने, उनके ऊपर प्रश्नचिह्न लगे।