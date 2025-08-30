SI भर्ती परीक्षा को लेकर मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान, बोले- ‘कोर्ट ने रद्द नहीं किया, जांच कर RPSC को भेजेंगे’

SI Recruitment-2021: राजस्थान में एसआई भर्ती-2021 को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने शनिवार को जोधपुर में मीडिया से बातचीत में कहा कि कोर्ट ने एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया है। कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन सरकार को भेजा है। इसकी जांच कर आरपीएससी को भेजा जाए।
कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कई जो प्रभावित याचिकाकर्ता है, जिनका चयन हुआ था। उनका अपना पक्ष है, वे डिवीजन बेंच में अपील करें। इसमें विधि-विभाग की ओर से परीक्षण हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ये भी संकेत दिया कि जो 1051 पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती में इनको भी समाहित किया जाए। इस विषय को भी मेंशन किया जा रहा है।
मंत्री पटेल ने कहा कि इस भर्ती में जो दोषी है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई कर रहे है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जितनी भी कांग्रेस कार्यकाल के दौरान भर्ती हुई और जिनकी लिप्तता पाई जा रही है। उन सबकी जांच की जा रही है। साथ ही उन्होंने प्रदेश की कई प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस की पूर्व की सरकार पर जमकर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकाल में RPSC में जितने भी सदस्य और अध्यक्ष बने, उनके ऊपर प्रश्नचिह्न लगे।
मंत्री ने कहा कि हाईकोर्ट ने भाजपा सरकार की प्रशंसा की। इस भर्ती परीक्ष में पेपर लीक का मामला सामने आते ही सरकार ने सबसे पहले इसकी जांच शुरू की और SIT का गठन किया, पहला मुकदमा दर्ज किया। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में यह भर्ती हुई है, लेकिन उनकी ओर से कोई एक्शन नहीं लिया गया।