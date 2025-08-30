Jodhpur: जोधपुर शहर की सड़कें देखकर भड़की डिप्टी CM दीया कुमारी, कहा : आप सभी पर कार्रवाई करनी चाहिए

राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने जोधपुर में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को दो टूक कहा कि शहर की सड़कों की स्थिति को देखकर तो ऐसा लगता है कि आप सभी पर कार्रवाई करनी चाहिए। शहर की सड़कें टूटी हुई हैं और आप लोग आराम से बैठे हो। मैं राजस्थान के कई जिलों में जाती हूं, लेकिन पीडब्ल्यूडी का जैसा घटिया काम जोधपुर में है, ऐसा मैंने कहीं नहीं देखा।