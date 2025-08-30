Rajasthan Politics: किरोड़ी के बाद अब हनुमान बेनीवाल ने गहलोत, वसुंधरा और पायलट पर साधा निशाना, जानें क्या कुछ कहा?

सीकर जिले के भोजासर बड़ा गांव में शनिवार को लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेश जोशी का एक फोटो वायरल हुआ था। वे कह रहे थे कि मैं तो प्रणायाम कर रहा हूं। अब कह रहे हैं कि मैं जेल में बहुत धार्मिक हो गया हूं। जेल में तो सारे ही धार्मिक होते हैं। आपको पता है जेल के अंदर क्या-क्या काम करवाते हैं। कितना ही बड़ा नेता हो या दादा, जेल के अंदर जाकर अपनी औकात में आ ही जाता है।