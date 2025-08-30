Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

Rajasthan Politics: किरोड़ी के बाद अब हनुमान बेनीवाल ने गहलोत, वसुंधरा और पायलट पर साधा निशाना, जानें क्या कुछ कहा?

Hanuman Beniwal: राजस्थान हाईकोर्ट से सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के रद्द करने का आदेश आने के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार खुलकर बोल रहे है।

जयपुर

Anil Prajapat

Aug 30, 2025

Hanuman-Beniwal-2
Play video
हनुमान बेनीवाल। फोटो: सोशल

Rajasthan News: सीकर। राजस्थान हाईकोर्ट से सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के रद्द करने का आदेश आने के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार खुलकर बोल रहे है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के बाद अब हनुमान बेनीवाल ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, महेश जोशी पर तीखा हमला बोला है।

सीकर जिले के भोजासर बड़ा गांव में शनिवार को लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेश जोशी का एक फोटो वायरल हुआ था। वे कह रहे थे कि मैं तो प्रणायाम कर रहा हूं। अब कह रहे हैं कि मैं जेल में बहुत धार्मिक हो गया हूं। जेल में तो सारे ही धार्मिक होते हैं। आपको पता है जेल के अंदर क्या-क्या काम करवाते हैं। कितना ही बड़ा नेता हो या दादा, जेल के अंदर जाकर अपनी औकात में आ ही जाता है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan Politics: 200 करोड़ का ‘जिन्न’ आया बाहर, हनुमान बेनीवाल-किरोड़ी मीणा फिर आमने-सामने
जयपुर
kirodi-lal-meena-hanuman-beniwal-

पायलट और वसुंधरा राजे पर भी साधा निशाना

बेनीवाल ने कहा है कि एक बार सचिन पायलट भी जेल चले गए थे, तब बैंसला जी आंदोलन कर रहे थे। तब गुर्जरों ने कहा था कि सारा श्रेय बैंसला जी ले रहे हैं। आप भी चलो, पायलट गए और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था। जेल में जाते ही सचिन पायलट को शेखावाटी-मारवाड़ के लोग मिले। जिन्होंने पायलट से कहा कि भाया चादर लेकर सो जाओ।

नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि एक घंटे तक तो पायलट ने जेल में सोने की कोशिश की। लेकिन बाद में 1 घंटे बाद कहा कि वसुंधरा को फोन करो, मुझे मच्छर काट रहे हैं। वसुंधरा तो इंतजार ही कर रही थी कि सचिन पायलट का फोन आए। बाद में वसुंधरा ने कहा- मैं पायलट को छुड़वा रही हूं। इसके बाद पायलट को दिल्ली भेज दिया गया।

लोगों को मिली कांग्रेस के बुरे कर्मों की सजा

हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस के बुरे कर्मों की सजा आप लोगों को मिली, इसलिए ऐसे लोग हमारे बीच में आ गए। वसुंधरा राजे से हमने झगड़ा किया। उसकी जो दादागिरी थी, उसे उतारने के चक्कर में ऐसे लोग आ गए। इन्होंने मेरा कनेक्शन काटा है, इनके कनेक्शन तो मैं काटूंगा। बेनीवाल ने कहा कि मुझे मंत्री बनना हो तो मैं समझौता करके मंत्री बन जाता। लेकिन, मैं सिर्फ अपने दम पर ही आगे बढ़ूंगा।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: आजादी के बाद पहली बार बुजुर्ग भाई-बहन पहुंचे समुद्र हिलोरने, ओढ़ाई चुनरी; पिलाया पानी
जालोर
samudr hilorane program (1)

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

अशोक गहलोत

हनुमान बेनीवाल

rajasthan news

rajasthan news in hindi

Rajasthan Politics

सचिन पायलट

वसुंधरा राजे

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 02:41 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan Politics: किरोड़ी के बाद अब हनुमान बेनीवाल ने गहलोत, वसुंधरा और पायलट पर साधा निशाना, जानें क्या कुछ कहा?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.