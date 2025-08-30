Rajasthan Politics: किरोड़ी के बाद अब हनुमान बेनीवाल ने गहलोत, वसुंधरा और पायलट पर साधा निशाना, जानें क्या कुछ कहा?

Rajasthan News: सीकर। राजस्थान हाईकोर्ट से सब-इंस्पेक्टर भर्ती 2021 के रद्द करने का आदेश आने के बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार खुलकर बोल रहे है। कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के बाद अब हनुमान बेनीवाल ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, महेश जोशी पर तीखा हमला बोला है।
सीकर जिले के भोजासर बड़ा गांव में शनिवार को लोक देवता वीर तेजाजी महाराज के मंदिर में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेश जोशी का एक फोटो वायरल हुआ था। वे कह रहे थे कि मैं तो प्रणायाम कर रहा हूं। अब कह रहे हैं कि मैं जेल में बहुत धार्मिक हो गया हूं। जेल में तो सारे ही धार्मिक होते हैं। आपको पता है जेल के अंदर क्या-क्या काम करवाते हैं। कितना ही बड़ा नेता हो या दादा, जेल के अंदर जाकर अपनी औकात में आ ही जाता है।
बेनीवाल ने कहा है कि एक बार सचिन पायलट भी जेल चले गए थे, तब बैंसला जी आंदोलन कर रहे थे। तब गुर्जरों ने कहा था कि सारा श्रेय बैंसला जी ले रहे हैं। आप भी चलो, पायलट गए और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया था। जेल में जाते ही सचिन पायलट को शेखावाटी-मारवाड़ के लोग मिले। जिन्होंने पायलट से कहा कि भाया चादर लेकर सो जाओ।
नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि एक घंटे तक तो पायलट ने जेल में सोने की कोशिश की। लेकिन बाद में 1 घंटे बाद कहा कि वसुंधरा को फोन करो, मुझे मच्छर काट रहे हैं। वसुंधरा तो इंतजार ही कर रही थी कि सचिन पायलट का फोन आए। बाद में वसुंधरा ने कहा- मैं पायलट को छुड़वा रही हूं। इसके बाद पायलट को दिल्ली भेज दिया गया।
हनुमान बेनीवाल ने कहा कि कांग्रेस के बुरे कर्मों की सजा आप लोगों को मिली, इसलिए ऐसे लोग हमारे बीच में आ गए। वसुंधरा राजे से हमने झगड़ा किया। उसकी जो दादागिरी थी, उसे उतारने के चक्कर में ऐसे लोग आ गए। इन्होंने मेरा कनेक्शन काटा है, इनके कनेक्शन तो मैं काटूंगा। बेनीवाल ने कहा कि मुझे मंत्री बनना हो तो मैं समझौता करके मंत्री बन जाता। लेकिन, मैं सिर्फ अपने दम पर ही आगे बढ़ूंगा।