Rajasthan: आजादी के बाद पहली बार बुजुर्ग भाई-बहन पहुंचे समुद्र हिलोरने, ओढ़ाई चुनरी; पिलाया पानी

महिलाएं ने व्रत रखा तथा अपने घर से मिष्ठान्न से भरा मटका लेकर तालाब पर पहुंची। वहां भाइयों ने बहनों को उपहार एवं चुंदड़ी ओढ़ाकर अपने हाथ से तालाब का पानी पिलाया। भाइयों ने अपनी बहनों के ससुराल में सुख समृद्धि व सदा सुखी रहने की कामना भगवान से की। इसके बाद बहनों ने परिवार में सुख-समृद्धि व भाई के दीर्घायु की कामना कर व्रत खोला।