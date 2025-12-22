Rajasthan: शादी से 5 दिन पहले युवती ने क्यों की खुदकुशी? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, गुजरात से एक आरोपी गिरफ्तार

आरोपी ओझा प्रदीप। फोटो: पत्रिका
जालोर। रामसीन थाना क्षेत्र के अंतर्गत कोटकास्ता गांव की युवती के आत्महत्या प्रकरण का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मामले में ओझा प्रदीप पुत्र मदनलाल श्रीमाली निवासी ब्रहमपुरी पोल सिवाणा जिला बालोतरा हाल बापा सीताराम भाग्योदय शॉपिग सेन्टर कपोदरा सूरत (गुजरात) को गिरफ्तार किया।
पुलिस के अनुसार युवती की शादी दूसरी जगह तय होने पर आरोपी ने स्वयं को ज्योतिष शास्त्र ज्ञाता बताया। दोनों का पूर्व में ही परिचय था, इसलिए आरोपी ने मृतका को विश्वास में लेकर अश्लील फोटो व वीडियो ले लिए। जिसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगा।
परेशान होकर युवती ने आत्महत्या कर ली। अनुसंधान में सामने आया कि युवती के पिता व आरोपी के जीजाजी के पूर्व में सूरत साथ में दुकान थी। जिससे आपसी जान पहचान थी। युवती एवं आरोपी ओझा प्रदीप में प्रेम सम्बन्ध था।
घटनाक्रम में रामसीन थानाधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया। जिसके बाद पुलिस ने प्रकरण में तकनीकि विश्लेषण व गहन अनुसन्धान के दौरान संदिग्धों से पूछताछ की। संदिग्ध ओझा प्रदीप पुत्र मदनलाल श्रीमाली को गिरफ्तार किया। 18 नवंबर को युवती के आत्महत्या के प्रकरण में पुलिस ने पहले मर्ग दर्ज किया और उसके बाद जांच में तथ्य सामने पर नामजद प्रकरण दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया।
23 नवंबर 2025 को युवती की शादी पुणे में तय थी। 18 नवंबर को आरोपी ओझा प्रदीप को पता चलने पर उसने मृतका को कॉल किया। उसने स्वयं को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता बताया। उसने युवती को कहा कि उसके होने वाले पति पर मंगल का दोष है। आरोपी ने दो शादियों का योग होने का बताकर युवती को भविष्य में शादी विच्छेद का डर बताया। युवती को ओझा प्रदीप ने स्वयं सेे शादी करने की बात कही। बातों बातों में उसके अश्लील फोटो व वीडियो उसके पति को भेजने व सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इससे परेशान युवती ने आत्महत्या कर ली।
