Rajasthan: शादी से 5 दिन पहले युवती ने क्यों की खुदकुशी? पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, गुजरात से एक आरोपी गिरफ्तार

23 नवंबर 2025 को युवती की शादी पुणे में तय थी। 18 नवंबर को आरोपी ओझा प्रदीप को पता चलने पर उसने मृतका को कॉल किया। उसने स्वयं को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञाता बताया। उसने युवती को कहा कि उसके होने वाले पति पर मंगल का दोष है। आरोपी ने दो शादियों का योग होने का बताकर युवती को भविष्य में शादी विच्छेद का डर बताया। युवती को ओझा प्रदीप ने स्वयं सेे शादी करने की बात कही। बातों बातों में उसके अश्लील फोटो व वीडियो उसके पति को भेजने व सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। इससे परेशान युवती ने आत्महत्या कर ली।