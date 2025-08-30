पाली में बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर, कहीं सवारियों से भरा वाहन तो कहीं बाइक सवार पति-पत्नी बहे

पाली। राजस्थान में एक बार फिर बारिश का दौर जारी है। पाली जिले में बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर है। जिले में कहीं बाइक सवार बह गए तो कहीं सवारियों से भरी जीप बह गई। मौसम विभाग ने आज भी पाली जिले में बारिश का येलो अलर्ट जारी है।
बाली उपखंड क्षेत्र के रघुनाथपुरा गांव के पास नदी में बहाव तेज होने से शुक्रवार को रपट से निकल रहे बाइक सवार दंपती बह गए। जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बचा लिया। जानकारी के अनुसार बेड़़ा निवासी अयूब खान (60) व उनकी पत्नी रुखसाना बानो (55) के साथ सुमेरपुर से बाइक पर सवार होकर बेड़ा की ओर जा रहे थे। करीब 4 बजे रघुनाथपुर गांव के पास नदी की रपट से निकल ही रहे थे।
इस दौरान नदी का बहाव तेज हो गया। इससे उनका संतुलन बिगड़ गया और वह पानी में बहने लगे। आगे जाकर पेड़ के पास अटक गए। इसके बाद उन्होंने बचाव के लिए मदद मांगी।
सूचना पर नाना थानाधिकारी रतनसिंह देवड़ा, बेडा चौकी प्रभारी तेजसिंह जोधा, करण देवासी, भरत मीणा भी मौके पर पहुंचे। इस बीच बाली अतिरिक्त जिला कलक्टर शैलेन्द्रसिंह, उपखंड अधिकारी दिनेश विश्नोई और तहसीलदार जितेंदसिंह चम्पावत एसडीआरएफ की टीम लेकर पहुंचे और दम्पती को सुरक्षित निकाल लिया।
बाली उपखंड के नाणा थाना क्षेत्र के लुंदाड़ा मालदर रोड पर स्थित रिसाव कृषि फार्म के पास सवारियों से भरी गाड़ी तेज पानी के बहाव में पुल से बह गई। सूचना मिलते ही आसपास के काश्तकारों व ग्रामीणों ने मिलकर यात्रियों को बाहर निकाला व ट्रैक्टरों की सहायता से गाड़ी को बाहर निकाला। नाना थाना अधिकारी रतन सिंह देवड़ा ने बताया कि गाड़ी में 6-7 यात्री सवार थे।