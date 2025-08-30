पाली में बारिश के चलते नदी-नाले उफान पर, कहीं सवारियों से भरा वाहन तो कहीं बाइक सवार पति-पत्नी बहे

बाली उपखंड क्षेत्र के रघुनाथपुरा गांव के पास नदी में बहाव तेज होने से शुक्रवार को रपट से निकल रहे बाइक सवार दंपती बह गए। जिन्हें एसडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित बचा लिया। जानकारी के अनुसार बेड़़ा निवासी अयूब खान (60) व उनकी पत्नी रुखसाना बानो (55) के साथ सुमेरपुर से बाइक पर सवार होकर बेड़ा की ओर जा रहे थे। करीब 4 बजे रघुनाथपुर गांव के पास नदी की रपट से निकल ही रहे थे।