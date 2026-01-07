पाली में हाईवे पर लहराया ट्रक, पलटते ही बिखर गईं जौ की बोरियां, वीडियो में कैद हुआ पल-पल का खौफ

फोटो: वीडियो का स्क्रीनशॉट
पाली। पहले ट्रक लहराया…फिर अचानक सड़क पर ताश के पत्तों की तरह पलट गया। यह मंजर जिसने भी नेशनल हाईवे पर देखा, उसकी रूह कांप उठी। पाली में बुधवार को नेशनल हाईवे पर ऐसा ही खौफनाक हादसा हुआ, जिसका वीडियो अब सामने आया है।
हाईवे पर अनाज से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में भरी जौ की बोरियां सड़क पर बिखर गईं और कुछ देर के लिए हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त ट्रक के आसपास कोई अन्य वाहन नहीं था। हादसे के बाद हाईवे पर करीब 25 मिनट तक एकतरफा यातायात बाधित रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को हटवाया और सड़क पर बिखरी बोरियों को किनारे कर यातायात बहाल करवाया।
यह हादसा बुधवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे नेशनल हाईवे-62 पर गुंदोज चौकी क्षेत्र के डिंगाई पुल के पास हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक तेज गति में था और लगातार डगमगाता हुआ चल रहा था। कुछ ही सेकंड में ट्रक ने संतुलन खोया और देखते ही देखते पलट गया।
ट्रक के पीछे चल रहे एक युवक ने पूरी घटना मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ट्रक लहराते हुए आगे बढ़ता है और अचानक सड़क पर पलट जाता है। हादसे के बाद जौ की बोरियां हाईवे पर फैल जाती हैं और धूल का गुबार उठ जाता है।
हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल चालक को पाली के बांगड़ अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चिकित्सकों के अनुसार चालक की हालत फिलहाल स्थिर है।
गुंदोज चौकी प्रभारी समुद्र सिंह राजपुरोहित ने बताया कि संभवत: ड्राइवर को नींद की झपकी आने से या नशे में होने के कारण उसने बैलेंस खो दिया और इसी कारण लहराता हुआ चल रहा ट्रक हाईवे पर पलट गया।
