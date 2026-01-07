पाली में हाईवे पर लहराया ट्रक, पलटते ही बिखर गईं जौ की बोरियां, वीडियो में कैद हुआ पल-पल का खौफ

हाईवे पर अनाज से भरा ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रक में भरी जौ की बोरियां सड़क पर बिखर गईं और कुछ देर के लिए हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त ट्रक के आसपास कोई अन्य वाहन नहीं था। हादसे के बाद हाईवे पर करीब 25 मिनट तक एकतरफा यातायात बाधित रहा। पुलिस ने क्रेन की मदद से ट्रक को हटवाया और सड़क पर बिखरी बोरियों को किनारे कर यातायात बहाल करवाया।