Rajasthan: आपके बच्चों को मिलेगा शुद्ध पानी, राजस्थान सरकार खर्च करेगी 16 करोड़

इसमें जालोर जिले के 375 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 63.75 लाख, पाली जिले के 260 केन्द्रों के लिए 44.20 लाख तथा सिरोही जिले के 131 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिए 22.27 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। चयनित प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए 17 हजार रुपए की दर से राशि आवंटित की गई है। यह कार्य उन केन्द्रों पर करवाया जाएगा, जो विभागीय भवनों में संचालित हो रहे हैं और जहां वर्तमान में पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है।