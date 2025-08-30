144 घंटों के लिए आया अलर्ट, बीकानेर-कोटा से होकर गुजर रही ‘मानसून की ट्रफ लाइन’ कराएगी भारी बारिश

Weather Forecast: हाड़ौती अंचल में शुक्रवार को मौसम का मिजाज कुछ बदला रहा। कोटा और झालावाड़ जिलों के कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई जबकि बूंदी और बारां में बारिश नहीं होने से गर्मी और उमस का वातावरण बना रहा।
कोटा शहर में दिनभर तेज उमस भरी गर्मी रही। हालात यह रहे कि लोग पसीने से तर रहे। दोपहर बाद घने बादल छाए और दोपहर 3 बजे करीब आधे तक झमाझम बारिश हुई। उसके बाद मौसम खुल गया और धूप निकल गई। शहर में 15.2 एमएम बारिश दर्ज की गई। अधिकतम तापमान 2 डिग्री बढ़कर 34.1 व न्यूनतम तापमान 1 डिग्री कम रहकर 26.4 डिग्री सेल्सियस रहा।
झालावाड़ जिले में कई स्थानों पर दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई। जिले में पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बारिश डग में 115 एमएम यानी साढ़े चार इंच बारिश दर्ज की गई। झालावाड़ में 6, रायपुर में 15, अकलेरा में 5, असनावर में 37, बकानी में 32, गंगधार में 8, झालरापाटन में 4, खानपुर में 1, मनोहरथाना में 16, पचपहाड़ में 49, सुनेल में 5 एमएम बारिश दर्ज की गई। कालीसिंध बांध का एक गेट 2 मीटर खोलकर 8172 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है।
बूंदी जिले में सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी रही। दोपहर में शहर में हल्की बूंदाबांदी हुई। बादल छाए रहने से लोगों को गर्मी से राहत मिली। अधिकतम तापमान 30 व न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
बारां जिले में मौसम साफ रहा। दिनभर धूप निकली और तापमान बढ़ गया। उमस का असर बढ़ने और बिजली गुल रहने से लोग परेशान होते रहे। जिले में कहीं भी बारिश नहीं हुई। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया।
मौसम केन्द्र के अनुसार, एक परिसंचरण तंत्र विदर्भ और आसपास के क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। मानसून ट्रफ लाइन बीकानेर, कोटा से होकर गुजर रही है। इसके चलते शुक्रवार को बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 5-6 दिन यानी 144 घंटों के लिए मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश तथा दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना आगामी 4-5 दिन यानी अगले 144 घंटे है।