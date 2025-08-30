144 घंटों के लिए आया अलर्ट, बीकानेर-कोटा से होकर गुजर रही ‘मानसून की ट्रफ लाइन’ कराएगी भारी बारिश

मौसम केन्द्र के अनुसार, एक परिसंचरण तंत्र विदर्भ और आसपास के क्षेत्र के ऊपर बना हुआ है। मानसून ट्रफ लाइन बीकानेर, कोटा से होकर गुजर रही है। इसके चलते शुक्रवार को बारिश हुई। पूर्वी राजस्थान के अधिकांश भागों में आगामी 5-6 दिन यानी 144 घंटों के लिए मेघगर्जन के साथ हल्की-मध्यम बारिश तथा दक्षिणी और दक्षिण-पूर्वी भागों में कहीं-कहीं भारी बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की प्रबल संभावना है। जोधपुर, बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर कुछ भागों में मेघगर्जन के साथ मध्यम बारिश होने की संभावना आगामी 4-5 दिन यानी अगले 144 घंटे है।