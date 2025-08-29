IMD Alert: सितंबर में मानसून दिखाएगा रौद्र रूप; इन तारीखों पर होगी मूसलाधार बारिश, आ गई मौसम विभाग की चेतावनी

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, पिछले सप्ताह (22 से 28 अगस्त) राज्य में औसत से 259% अधिक वर्षा दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में यह आंकड़ा 242% और पश्चिमी राजस्थान में 293% तक अधिक रहा। कई जिलों में सामान्य से दोगुनी-तीन गुनी बारिश हुई। बारां, बूंदी, धौलपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में सीजन की बारिश अब तक सामान्य से 100% से अधिक दर्ज हो चुकी है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में नागौर, पाली और चूरू जैसे जिलों में भी सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश हुई।