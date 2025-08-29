Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

जयपुर

IMD Alert: सितंबर में मानसून दिखाएगा रौद्र रूप; इन तारीखों पर होगी मूसलाधार बारिश, आ गई मौसम विभाग की चेतावनी

IMD Alert: मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, पिछले सप्ताह (22 से 28 अगस्त) राज्य में औसत से 259% अधिक वर्षा दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में यह आंकड़ा 242% और पश्चिमी राजस्थान में 293% तक अधिक रहा। कई जिलों में सामान्य से दोगुनी-तीन गुनी बारिश हुई।

जयपुर

Aug 29, 2025

Rajasthan Rain alert
राजस्थान में मूसलाधार बारिश का अलर्ट (फोटो-पत्रिका)

जयपुर। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सितंबर की शुरुआत में राजस्थान में मानसून जोरदार तरीके से सक्रिय रहेगा। अगस्त के अंतिम दिनों में जहां राज्यभर के कई हिस्सों में भारी से अतिभारी बारिश दर्ज की गई है, वहीं अब सितंबर के पहले और दूसरे सप्ताह में भी तेज बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है।

मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार, पिछले सप्ताह (22 से 28 अगस्त) राज्य में औसत से 259% अधिक वर्षा दर्ज की गई। पूर्वी राजस्थान में यह आंकड़ा 242% और पश्चिमी राजस्थान में 293% तक अधिक रहा। कई जिलों में सामान्य से दोगुनी-तीन गुनी बारिश हुई। बारां, बूंदी, धौलपुर, टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में सीजन की बारिश अब तक सामान्य से 100% से अधिक दर्ज हो चुकी है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में नागौर, पाली और चूरू जैसे जिलों में भी सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश हुई।

सितंबर महीने के पहले सप्ताह में ही जमकर बारिश

मौसम विभाग के अनुसार 29 अगस्त से 4 सितंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ दक्षिणी जिलों में कहीं-कहीं भारी बारिश की संभावना है। कोटा और उदयपुर संभाग में 30-31 अगस्त को बारिश की तेज गतिविधियां हो सकती हैं।

5 से 11 सितंबर के दौरान इन इलाकों में होगी बारिश

वहीं 5 से 11 सितंबर के दौरान पूर्वी राजस्थान के अधिकांश जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है, जबकि पश्चिमी राजस्थान में सामान्य के आसपास बारिश होने की आसंका जताई गई है। इस दौरान अधिकतम तापमान पूर्वी राजस्थान में सामान्य से नीचे रहेगा, जिससे मौसम सुहावना बने रहने की संभावना है।

8 जिलों में बारिश की तात्कालिक चेतावनी

29 अगस्त को मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जयपुर, दौसा, सीकर, नागौर समेत कई जिलों में मेघगर्जन, तेज हवाएं (30-40 किमी/घंटा) और भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं उदयपुर, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़ और राजसमंद जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है । मौसम विभाग ने बारिश के बीच लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।

राजस्थान में पिछले 24 घंटे का मौसम अपडेट

पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के अनेक हिस्सों में मेघगर्जन के साथ मध्यम से भारी बारिश हुई। सबसे ज्यादा बारिश बांसवाड़ा के सज्जनगढ़ में 136 मिमी दर्ज की गई। वहीं, पश्चिमी राजस्थान के नागौर और श्रीगंगानगर क्षेत्र में भी हल्की से मध्यम बारिश हुई। जयपुर, कोटा, अजमेर, सीकर और अलवर समेत कई जिलों में 2 से 7 सेमी तक वर्षा दर्ज की गई।

29 Aug 2025 03:10 pm

