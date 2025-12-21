21 दिसंबर 2025,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

धरोहर से डेस्टिनेशन वेडिंग तक सफर शानदार… सुविधाएं बढ़ें तो ऊंची उड़ान तय

राजस्थान तेजी से वैश्विक पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान बना रहा है। ऐतिहासिक धरोहर, विश्व प्रसिद्ध किले-महलों के साथ धार्मिक पर्यटन और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्रदेश देश-दुनिया को आकर्षित कर रहा है। पर्यटकों के आवागमन में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। राज्य की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में टूरिज्म एंड ट्रेड का 12.78 प्रतिशत योगदान है। हकीकत यह भी है कि प्रदेश के स्मारकों व संग्रहालयों के साथ प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित नहीं हो पा रही हैं।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

GAURAV JAIN

Dec 21, 2025

पर्यटन : राजस्थान 5वें स्थान पर, 900 करोड़ रुपए के कामों की घोषणा, गति बढ़ने का इंतजार

- टूरिज्म एंड ट्रेड का राज्य की जीडीपी में 12.78 प्रतिशत योगदान

जयपुर.

राजस्थान तेजी से वैश्विक पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान बना रहा है। ऐतिहासिक धरोहर, विश्व प्रसिद्ध किले-महलों के साथ धार्मिक पर्यटन और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्रदेश देश-दुनिया को आकर्षित कर रहा है। पर्यटकों के आवागमन में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। राज्य की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में टूरिज्म एंड ट्रेड का 12.78 प्रतिशत योगदान है। हकीकत यह भी है कि प्रदेश के स्मारकों व संग्रहालयों के साथ प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित नहीं हो पा रही हैं।

राजधानी में ही ध्यान नहीं...

- आमेर नहीं बन सका आइकॉनिक आमेर

- जलमहल की पाल पर नहीं हो सके विकास कार्य

- शहर में शुरू नहीं हो सका नाइट टूरिज्म

उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से सीखे राजस्थान

इंडिया टूरिज्म रिपोर्ट-2025 में टॉप-4 राज्यों (उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश) ने पर्यटन के सभी पहलुओं पर कार्य किया। इन राज्यों ने धार्मिक पर्यटन पर फोकस किया। कनेक्टिविटी पर फोकस करने के साथ टूरिज्म-प्रोडक्ट का एक सर्कल बनाया। इवेंट आधारित टूरिज्म पर भी ध्यान दिया गया।

इन पर दें ध्यान तो पावणों के बढ़े कदम...

- राज्य में पर्यटन विकास के लिए 900 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की है, इसके क्रियान्वयन में तेजी लाना जरूरी है।

- वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन परियोजना पर ध्यान नहीं

- पर्यटक स्थलों पर बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधाएं नहीं हैं

- धार्मिक और ग्रामीण पर्यटन के बेहतर प्रचार-प्रसार की जरूरत

पर्यटन के क्षेत्र में देश के टॉप-5 प्रदेश...

रैंक - प्रदेश - देशी पर्यटक - विदेशी पर्यटक (वर्ष 2024)

1 - उत्तर प्रदेश - 64.6 करोड़ - 3 करोड़

2 - तमिलनाडु - 30.6 करोड़ - 3 करोड़

3 - कर्नाटक - 30.4 करोड़ - 2 करोड़

4 - आंध्र प्रदेश - 29 करोड़ - 2 करोड़

5 - राजस्थान - 23 करोड़ - 2 लाख

फैक्ट फाइल...

- 28.43 प्रतिशत अधिक आए पर्यटक 2024 में

- 11.71 प्रतिशत अधिक आए वर्ष 2024 के मुकाबले अगस्त 2025 तक

पर्यटन मंत्री दिया कुमारी से सवाल...

सवाल : दो साल में सबसे बड़ी उपलब्धि?

जवाब : पर्यटन को स्थानीय अर्थव्यवस्था, रोजगार और सांस्कृतिक संरक्षण से जोड़ा गया। विरासत स्थलों के संरक्षण, धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन और सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण से पर्यटकों का अनुभव बेहतर हुआ।

सवाल : सुधार की प्राथमिकता?

जवाब : पर्यटन स्थलों पर आधारभूत सुविधाएं, स्वच्छता, सुरक्षा और कनेक्टिविटी पर जोर। ग्रामीण, धार्मिक और विरासत पर्यटन को योजनाबद्ध तरीके से विकसित कर युवाओं व महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा।

सवाल : अगले तीन साल का लक्ष्य?

जवाब : राजस्थान को देश-विदेश में प्रमुख पर्यटन गंतव्य बनाना। टिकाऊ विकास के साथ सांस्कृतिक विरासत और लोक परंपराओं का संरक्षण सुनिश्चित करना।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Dec 2025 05:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / धरोहर से डेस्टिनेशन वेडिंग तक सफर शानदार… सुविधाएं बढ़ें तो ऊंची उड़ान तय

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

डीडवाना-कुचामन में ACB की बड़ी कार्रवाई, 6 लाख की रिश्वत के साथ हरियाणा पुलिस टीम को रंगे हाथों दबोचा

Haryana police
जयपुर

सर्दियों की छुट्टियों में बना रहे हैं ट्रेन से घूमने का प्लान, तो पहले पढ़ लें ये काम की खबर

जयपुर

यह कार्यक्रम सुशासन की दिशा में अहम कदम: मुख्य सचिव

जयपुर

10 साल में हम चले 11 किमी, दूसरे शहर निकले आगे…वो पड़े बीस, यही हमारी टीस

जयपुर

आपकी बात: बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाओं की खरीद-ब्रिक्री पर कैसे अंकुुश लगाया जा सकता है?

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.