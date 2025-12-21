धरोहर से डेस्टिनेशन वेडिंग तक सफर शानदार… सुविधाएं बढ़ें तो ऊंची उड़ान तय

राजस्थान तेजी से वैश्विक पर्यटन के नक्शे पर नई पहचान बना रहा है। ऐतिहासिक धरोहर, विश्व प्रसिद्ध किले-महलों के साथ धार्मिक पर्यटन और डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए प्रदेश देश-दुनिया को आकर्षित कर रहा है। पर्यटकों के आवागमन में राजस्थान देश में 5वें स्थान पर है। राज्य की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) में टूरिज्म एंड ट्रेड का 12.78 प्रतिशत योगदान है। हकीकत यह भी है कि प्रदेश के स्मारकों व संग्रहालयों के साथ प्रमुख धार्मिक स्थलों पर पर्यटकों के लिए मूलभूत सुविधाएं विकसित नहीं हो पा रही हैं।