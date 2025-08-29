Rajasthan Flood: सरकारी मदद के नाम पर सिर्फ ‘पूड़ी-सब्जी’, बाढ़ में बर्बाद हुए गांव वालों का दर्द नहीं हो रहा कम

20 मिनट बाद पूरा घर बाढ़ में बह गया। हनुमानजी और भैरवजी का मंदिर, ट्यूबवेल, एक भैंस और 20 बोरी अनाज सब कुछ पानी में समा गया। जैसे-जैसे घर टूट रहा था, वैसे-वैसे पैरों तले जमीन खिसक रही थी। पूरी कमाई आंखों के सामने नेस्तनाबूद हो गई। गनीमत रही कि जन हानि नहीं हुई। इस कटाव में मौजीराम के 4 बीघा सहित कुल 20 बीघा जमीन बह गई।