Ranthambore: शावकों के साथ सड़क पर आई बाघिन सुल्ताना, 1 घंटे तक बंद रहा त्रिनेत्र गणेश मंदिर

रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघों के कुनबे में लगातार इजाफा हो रहा है और इसके लिए वन विभाग की ओर से अपनी पीठ भी थपथपाई जा रही है। लेकिन इन दिनाें त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर बाघ-बाघिनों और शावकों का मूवमेंट बढ़ गया है। जिसको देखते हुए एहतियात के तौर पर वन विभाग की ओर से त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग पर पैदल यात्रियों और दुपहिया वाहनों के प्रवेश पर रोक भी लगा दी जाती है।