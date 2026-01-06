Indian Railway: चौथ का बरवाड़ा मेले पर रेलवे ने श्रद्धालुओं को दिया बड़ा तोहफा, 6-7 जनवरी को मिलेगी ये स्पेशल सुविधा

Special Train Between Kota And Sawai Madhopur: चौथ का बरवाड़ा मेले के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे की ओर से कोटा-सवाईमाधोपुर के मध्य विशेष रेलगाड़ी का संचालन किया जाएगा। यह स्पेशल रेल सेवा मंगलवार एवं बुधवार, 6 एवं 7 जनवरी 2026 को कुल दो फेरे संचालित होगी।