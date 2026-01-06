Indian Railway: चौथ का बरवाड़ा मेले पर रेलवे ने श्रद्धालुओं को दिया बड़ा तोहफा, 6-7 जनवरी को मिलेगी ये स्पेशल सुविधा

फाइल फोटो: पत्रिका
Special Train Between Kota And Sawai Madhopur: चौथ का बरवाड़ा मेले के अवसर पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे की ओर से कोटा-सवाईमाधोपुर के मध्य विशेष रेलगाड़ी का संचालन किया जाएगा। यह स्पेशल रेल सेवा मंगलवार एवं बुधवार, 6 एवं 7 जनवरी 2026 को कुल दो फेरे संचालित होगी।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ जैन ने बताया कि विशेष रेलगाड़ी कोटा से सुबह 10.35 बजे प्रस्थान कर विभिन्न स्टेशनों पर ठहराव लेते हुए 1.25 बजे सवाई माधोपुर पहुंचेगी, जबकि वापसी दिशा में यह गाड़ी सवाई-माधोपुर से दोपहर 3.05 बजे प्रस्थान कर 5.50 बजे कोटा पहुंचेगी। विशेष रेलगाड़ी में 8 डिब्बे होंगे।
कोटा-रामगंजमंडी रेल खंड पर सोमवार को सघन टिकट जांच अभियान चलाया गया। अभियान में कुल 219 मामलों में कार्रवाई करते हुए किराया एवं जुर्माने के रूप में 65,060 रुपए की वसूली की गई।
अभियान में मुख्य टिकट निरीक्षक लक्ष्मीकांत मीना, चल टिकट निरीक्षक दीपक शर्मा, वाणिज्य लिपिक-सह-टिकट संग्राहक हेमेंद्र मीना, विष्णु कुमारी सुमन और उमेश कुमार के साथ रेलवे सुरक्षा बल के हरी नारायण और संजय मीना की सक्रिय भूमिका रही।
