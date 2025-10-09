करवा चौथ पर महिलाओं की आस्था का केंद्र : 1100 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजती हैं चौथ माता, जानिए मंदिर का इतिहास और मान्यता

चौथ माता का मंदिर, सवाईमाधोपुर। फोटो- पत्रिका
राजस्थान न केवल अपनी रंग-बिरंगी संस्कृति और शाही इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने प्राचीन और भव्य मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। ये मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, बल्कि कला, स्थापत्य और इतिहास का अनमोल खजाना भी हैं। इनमें से एक है चौथ माता का मंदिर (Chauth Mata Temple), जो कि सवाईमाधोपुर जिले के एक छोटे से कस्बे चौथ का बरवाड़ा में स्थित है। करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) के दिन महिला श्रद्धालु यहां व्रत खोलने और पति की लंबी आयु की कामना करने के लिए आती हैं।
चौथ माता हिन्दू धर्म की प्रमुख देवी मानी जाती हैं, जो स्वयं माता पार्वती का ही एक रूप हैं। यह भव्य मंदिर शहर के शक्तिगिरी पर्वत पर बना हुआ है। यहां माता के दर्शन के लिए भक्तों को 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, क्योंकि यह मंदिर अरावली पर्वत श्रृंखला की चोटी पर करीब 1100 फीट ऊंची पहाड़ी पर बना है। इस मंदिर में भगवान गणेश और भैरव की मूर्तियां भी हैं। सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना माता का मंदिर परंपरागत राजपूताना शैली को दर्शाता है।
इस मंदिर की स्थापना 1451 में शासक भीम सिंह ने की थी। 1463 में मंदिर मार्ग पर बिजल की छतरी और तालाब का निर्माण कराया गया। स्थानीय मान्यता के अनुसार, करवा चौथ का व्रत चौथ माता से जुड़ा है। इस अवसर पर महिलाएं माता की पूजा-अर्चना करती हैं और अपने पति की दीर्घायु और सुख-समृद्धि की प्रार्थना करती हैं। भक्तों का मानना है कि चौथ माता के दर्शन मात्र से जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
एक प्रचलित कथा के अनुसार राजा भीम सिंह चौहान को स्वप्न में चौथ माता ने दर्शन दिए। माता ने राजा को आदेश दिया कि वह इस पहाड़ी पर उनका मंदिर बनवाएं। इसके बाद राजा ने पहाड़ी पर भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और तभी से यह स्थान चौथ माता धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया।
एक अन्य लोककथा के अनुसार चौथ माता की पवित्र मूर्ति पंचल देश (आज का उत्तर प्रदेश) से लाई गई थी। जब राजा भीम सिंह ने इस मूर्ति को यहां स्थापित किया। कुछ स्थानीय लोग यह भी बताते हैं कि पहले यह पहाड़ी सुनसान और भयावह थी, लेकिन जैसे ही माता की मूर्ति यहां स्थापित हुई, एक अलौकिक प्रकाश ने पूरे क्षेत्र को आलोकित कर दिया। उस दिन से यह पहाड़ी एक पवित्र तीर्थस्थल बन गई।
यह वीडियो भी देखें
बड़ी खबरेंView All
सवाई माधोपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग