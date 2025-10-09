करवा चौथ पर महिलाओं की आस्था का केंद्र : 1100 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजती हैं चौथ माता, जानिए मंदिर का इतिहास और मान्यता

राजस्थान न केवल अपनी रंग-बिरंगी संस्कृति और शाही इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि अपने प्राचीन और भव्य मंदिरों के लिए भी जाना जाता है। ये मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, बल्कि कला, स्थापत्य और इतिहास का अनमोल खजाना भी हैं। इनमें से एक है चौथ माता का मंदिर (Chauth Mata Temple), जो कि सवाईमाधोपुर जिले के एक छोटे से कस्बे चौथ का बरवाड़ा में स्थित है। करवा चौथ (Karwa Chauth 2025) के दिन महिला श्रद्धालु यहां व्रत खोलने और पति की लंबी आयु की कामना करने के लिए आती हैं।