Karwa Chauth 2025: बाजारों में उमड़ी महिलाओं की भीड़, करवा चौथ की शॉपिंग करने पहुंची मार्केट, देखें तस्वीरें

इस वर्ष करवा चौथ पर रात 8:30 बजे चंद्रोदय होगा, जिसके बाद महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोलेंगी। ज्योतिषाचार्य लक्ष्मीकांत शुक्ला के अनुसार इस बार सूर्योदय से रात 9:39 बजे तक सिद्धि योग बना रहेगा। साथ ही शाम 5:31 बजे तक कृतिका नक्षत्र और उसके बाद रोहिणी नक्षत्र रहेगा। इस दिन वृष राशि पर उच्च का चंद्रमा भी रहेगा जो व्रत के प्रभाव को और अधिक फलदायी बनाएगा।