Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Jaipur-Ajmer Highway Accident: करवा चौथ के 2 दिन पहले थैली में पहुंचा पति का शव तो मच गया कोहराम, बेसुध होकर गिरी पत्नी

Tonk News: रामराज की पत्नी करवा चौथ के त्यौहार से 2 दिन पहले पति के शव के अवशेषों वाली थैली को देखकर बेसुध होकर गिर पड़ी।

2 min read

टोंक

image

Akshita Deora

Oct 09, 2025

Play video

मृतक की फाइल फोटो: पत्रिका

Truck Tanker Collision: जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए दर्दनाक हादसे में राजकोट देवली निवासी रामराज मीणा (36) की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। रामराज टैंकर चालक था जिसकी टक्कर के बाद हुए भीषण अग्निकांड में मौके पर ही मौत हो गई। हादसा सावरदा पुलिया के पास हुआ जहां ट्रक और टैंकर की आमने-सामने टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई थी।

दीपावली पर घर लौटने का वादा कर गया था रामराज

ग्रामीणों के अनुसार रामराज करीब 20 दिन पहले टैंकर लेकर घर से निकला था। जाते समय उसने पत्नी और बच्चों से कहा था कि दीपावली पास है वह त्यौहार पर जरूर घर आएगा लेकिन त्योहार से पहले ही उसकी जलकर झुलसे हुए शव के अवशेष थैले में बंद होकर घर लौटे जिसे देखकर गांवभर में कोहराम मच गया।

करवा चौथ से 2 दिन पहले पहुंचा शव, पत्नी बेसुध

हादसे के बाद जब रामराज के शव के अवशेष गांव पहुंचे तो पूरे घर में कोहराम मच गया। परिवारवालों की चीख-पुकार सुनकर आस-पड़ोस के लोग भी दौड़े चले आए। रामराज की पत्नी करवा चौथ के त्यौहार से 2 दिन पहले पति के शव के अवशेषों वाली थैली को देखकर बेसुध होकर गिर पड़ी।

पहले ही पिता को खो चुके हैं रामराज के बेटे

रामराज के पिता रामकिशन की पहले ही मौत हो चुकी है। अब इस हादसे ने दो बेटों पवन और हरिराम को पूरी तरह से बेसहारा कर दिया है। मां रामकन्या और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है।

गांव में पसरा मातम

रामराज के घर पर हादसे की खबर लगते ही गांव के लोग एकत्र हो गए। ग्रामीण परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं लेकिन पूरे गांव का माहौल गमगीन है। बताया जा रहा है कि रामराज पिछले 10 साल से ड्राइवर का काम कर रहा था और अपने परिवार से अलग रहकर मेहनत से जीवन यापन कर रहा था। उसका एक बड़ा भाई गांव में पंक्चर की दुकान चलाता है।

ये भी पढ़ें

अजमेर रोड हादसाः मिसाइल जैसे उड़े सिलेंडर, घरों-खेतों में मचा हाहाकर, आखिर शब्द थे… मुझे बचा लो…
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Oct 2025 11:22 am

Published on:

09 Oct 2025 11:21 am

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Jaipur-Ajmer Highway Accident: करवा चौथ के 2 दिन पहले थैली में पहुंचा पति का शव तो मच गया कोहराम, बेसुध होकर गिरी पत्नी

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: ईसरदा बांध के फेज-2 से पहले 39 गांव के किसानों ने खोला मोर्चा, जानें क्यों

Isarda-Dam
टोंक

Rajasthan Politics: भाजपा सरकार में योजनाओं का नाम बदला, सिर्फ खाली थैला पकड़ा रहे: गहलोत

Ashok Gehlot
टोंक

Tonk News: 15 हजार की घूस लेकर परिवादी को 500 लौटाए,अलीगढ़ पंचायत समिति का JTO संविदाकर्मी ट्रैप

टोंक

Bisalpur Dam: बीसलपुर बांध ने तोड़े सभी रिकॉर्ड… जयपुर समेत 3 जिलों में दो साल तक पेयजल की चिंता खत्म

Bisalpur Dam
टोंक

टोंक: कोचिंग जा रही छात्रा पर जबरन धर्मपरिवर्तन कर निकाह करने का दबाव, दो आरोपी और गिरफ्तार

tonk police
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.