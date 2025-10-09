Jaipur-Ajmer Highway Accident: करवा चौथ के 2 दिन पहले थैली में पहुंचा पति का शव तो मच गया कोहराम, बेसुध होकर गिरी पत्नी

मृतक की फाइल फोटो: पत्रिका
Truck Tanker Collision: जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए दर्दनाक हादसे में राजकोट देवली निवासी रामराज मीणा (36) की मौत से गांव में मातम पसरा हुआ है। रामराज टैंकर चालक था जिसकी टक्कर के बाद हुए भीषण अग्निकांड में मौके पर ही मौत हो गई। हादसा सावरदा पुलिया के पास हुआ जहां ट्रक और टैंकर की आमने-सामने टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई थी।
ग्रामीणों के अनुसार रामराज करीब 20 दिन पहले टैंकर लेकर घर से निकला था। जाते समय उसने पत्नी और बच्चों से कहा था कि दीपावली पास है वह त्यौहार पर जरूर घर आएगा लेकिन त्योहार से पहले ही उसकी जलकर झुलसे हुए शव के अवशेष थैले में बंद होकर घर लौटे जिसे देखकर गांवभर में कोहराम मच गया।
हादसे के बाद जब रामराज के शव के अवशेष गांव पहुंचे तो पूरे घर में कोहराम मच गया। परिवारवालों की चीख-पुकार सुनकर आस-पड़ोस के लोग भी दौड़े चले आए। रामराज की पत्नी करवा चौथ के त्यौहार से 2 दिन पहले पति के शव के अवशेषों वाली थैली को देखकर बेसुध होकर गिर पड़ी।
रामराज के पिता रामकिशन की पहले ही मौत हो चुकी है। अब इस हादसे ने दो बेटों पवन और हरिराम को पूरी तरह से बेसहारा कर दिया है। मां रामकन्या और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है।
रामराज के घर पर हादसे की खबर लगते ही गांव के लोग एकत्र हो गए। ग्रामीण परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं लेकिन पूरे गांव का माहौल गमगीन है। बताया जा रहा है कि रामराज पिछले 10 साल से ड्राइवर का काम कर रहा था और अपने परिवार से अलग रहकर मेहनत से जीवन यापन कर रहा था। उसका एक बड़ा भाई गांव में पंक्चर की दुकान चलाता है।
