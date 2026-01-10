जयपुर में बड़ी कार्रवाई: दो जगह अतिक्रमण हटाया, अवैध कॉलोनी ध्वस्त

- जोन-24: ग्राम कानोता 3 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बसाई जा रही नई अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। मिट्टी-ग्रेवल सड़कें, टीनशेडनुमा कोठड़ी, बाउंड्रीवाल और पिलर सहित अन्य निर्माण को प्रारंभिक स्तर पर ही जेसीबी मशीन से गिरा दिया गया। इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल कर दिया गया।