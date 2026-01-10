10 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

जयपुर में बड़ी कार्रवाई: दो जगह अतिक्रमण हटाया, अवैध कॉलोनी ध्वस्त

जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन शाखा ने शनिवार को शहर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Ashwani Kumar

Jan 10, 2026

फाइल फोटो: पत्रिका

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन शाखा ने शनिवार को शहर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी के निर्देशन में दो जगह सड़क किनारे किए गए अस्थाई अतिक्रमण हटाए गए और एक नई अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया।

कार्रवाई का विवरण

- जोन-पी.आर.एन.(साउथ):गोपालपुरा बाईपास से वंदेमातरम् रोड 200 फीट बाईपास तक लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्र में दोनों तरफ सड़क सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। करीब 40 स्थानों पर थड़ी, ठेले, बांस-तंबू, तिरपाल और ट्रैक ट्रॉली जैसे अस्थाई ढांचे जेसीबी मशीन और मजदूरों की मदद से हटाए गए।

- जोन-03: पुलिस हेडक्वार्टर्स से सहकार मार्ग, लक्ष्मी मंदिर चौराहा से लालकोठी अंडरपास तक लगभग 30 स्थानों पर किए गए अस्थाई अतिक्रमण हटाए गए। यहां थड़ियां, ठेले, तंबू, टेबल-कुर्सियां और अन्य सामान सड़क सीमा से हटवाया गया।

- जोन-24: ग्राम कानोता 3 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बसाई जा रही नई अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। मिट्टी-ग्रेवल सड़कें, टीनशेडनुमा कोठड़ी, बाउंड्रीवाल और पिलर सहित अन्य निर्माण को प्रारंभिक स्तर पर ही जेसीबी मशीन से गिरा दिया गया। इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल कर दिया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 Jan 2026 07:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में बड़ी कार्रवाई: दो जगह अतिक्रमण हटाया, अवैध कॉलोनी ध्वस्त

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Amit Shah Jaipur Visit: नवचयनित कॉन्स्टेबलों को अमित शाह ने सौंपा नियुक्ति पत्र, बोले- योग्यता से मिली नौकरी

Union Home Minister Amit Shah, Amit Shah, Amit Shah Jaipur Visit, Amit Shah in Jaipur, appointment letter to constable, Jaipur News, Rajasthan News, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, अमित शाह, अमित शाह जयपुर विजिट, अमित शाह इन जयपुर, कॉन्स्टेबल को नियुक्ति पत्र, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर

संपादकीय: अंतरिक्ष में डेटा सेंटर से बढ़ेगी भारत की धाक

ओपिनियन

RPSC 2026 Syllabus Out: आरपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का सिलेबस जारी, यहां देखें नया एग्जाम पैटर्न

RPSC RAS Syllabus 2026
शिक्षा

तकनीक ने बदली भाषा की दिशा: हिंदी का बढ़ रहा कद

ओपिनियन

RSSB: थर्ड ग्रेड अध्यापक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 परीक्षा के लिए इस तारीख को जारी होगा एडमिट कार्ड

RSSB
शिक्षा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.