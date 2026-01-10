जयपुर में बड़ी कार्रवाई: दो जगह अतिक्रमण हटाया, अवैध कॉलोनी ध्वस्त

फाइल फोटो: पत्रिका
जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन शाखा ने शनिवार को शहर के विभिन्न इलाकों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की। महानिरीक्षक पुलिस राहुल कोटोकी के निर्देशन में दो जगह सड़क किनारे किए गए अस्थाई अतिक्रमण हटाए गए और एक नई अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया गया।
कार्रवाई का विवरण
- जोन-पी.आर.एन.(साउथ):गोपालपुरा बाईपास से वंदेमातरम् रोड 200 फीट बाईपास तक लगभग 2 किलोमीटर क्षेत्र में दोनों तरफ सड़क सीमा को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। करीब 40 स्थानों पर थड़ी, ठेले, बांस-तंबू, तिरपाल और ट्रैक ट्रॉली जैसे अस्थाई ढांचे जेसीबी मशीन और मजदूरों की मदद से हटाए गए।
- जोन-03: पुलिस हेडक्वार्टर्स से सहकार मार्ग, लक्ष्मी मंदिर चौराहा से लालकोठी अंडरपास तक लगभग 30 स्थानों पर किए गए अस्थाई अतिक्रमण हटाए गए। यहां थड़ियां, ठेले, तंबू, टेबल-कुर्सियां और अन्य सामान सड़क सीमा से हटवाया गया।
- जोन-24: ग्राम कानोता 3 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर बसाई जा रही नई अवैध कॉलोनी को ध्वस्त किया गया। मिट्टी-ग्रेवल सड़कें, टीनशेडनुमा कोठड़ी, बाउंड्रीवाल और पिलर सहित अन्य निर्माण को प्रारंभिक स्तर पर ही जेसीबी मशीन से गिरा दिया गया। इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास विफल कर दिया गया।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग