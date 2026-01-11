Jaipur Audi Accident: गुस्साई भीड़ ने 4 आरोपियों को पुलिस के हवाले किया था तो भागे कैसे? ‘मदद की बजाय हल्का बल प्रयोग किया’

Jaipur Audi Accident: जयपुर के मानसरोवर में शुक्रवार रात तेज रफ्तार कार के कहर के बाद पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि गुस्साई भीड़ ने कार सवार चारों आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद आरोपियों को पुलिस वाहन में बैठाया गया, लेकिन कुछ ही देर में तीन आरोपी फरार हो गए।