सवाई माधोपुर

Sawai Madhopur Road Accident: सड़क हादसे में भगवतगढ़ सरपंच की मौत, क्षेत्र में शोक की लहर

Sawai Madhopur Road Accident: सवाईमाधोपुर जिले के भगवतगढ़ कस्बे में पेट्रोल पंप के समीप सड़क हादसे में सरपंच की मौत हो गई।

सवाई माधोपुर

image

Anil Prajapat

Jan 03, 2026

Kedar-Mal-Gurjar

मृतक केदारमल गुर्जर। फोटो: पत्रिका

सवाईमाधोपुर। जिले के भगवतगढ़ कस्बे में पेट्रोल पंप के समीप सड़क हादसे में सरपंच की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही भगवतगढ़ चौकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। भगवतगढ़ चौकी प्रभारी मुकेश तिवाड़ी ने बताया कि केदारमल (70) पुत्र मोतीलाल गुर्जर निवासी भगवतगढ़ बाइक पर सवार होकर बंधा गांव से भगवतगढ़ आ रहे थे। इस दौरान पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर लगने से बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई और उनके सिर में गंभीर चोटें आईं। इसके बाद वह अचेत हो गए। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर जमा हो गए। तुरंत सूचना मिलने पर भगवतगढ़ चौकी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। घायल अवस्था में उन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

क्षेत्र में शोक की लहर

केदारमल वर्तमान में भगवतगढ़ के सरपंच थे। उनके निधन से क्षेत्र में गहरा शोक है। ग्रामीणों ने बताया कि वे हमेशा गांव के विकास कार्यों में सक्रिय रहते थे और लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुनते थे। उनके अचानक निधन से पंचायत क्षेत्र में नेतृत्व का बड़ा खालीपन महसूस किया जा रहा है।

पुलिस ने बताया कि हादसे में शामिल अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपी वाहन चालक को पकड़ा जाएगा। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। परिजनों और ग्रामीणों की मौजूदगी में शनिवार को अंतिम संस्कार किया गया।

Hindi News / Rajasthan / Sawai Madhopur / Sawai Madhopur Road Accident: सड़क हादसे में भगवतगढ़ सरपंच की मौत, क्षेत्र में शोक की लहर

