Sawai Madhopur Road Accident: सड़क हादसे में भगवतगढ़ सरपंच की मौत, क्षेत्र में शोक की लहर

सवाईमाधोपुर। जिले के भगवतगढ़ कस्बे में पेट्रोल पंप के समीप सड़क हादसे में सरपंच की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही भगवतगढ़ चौकी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। भगवतगढ़ चौकी प्रभारी मुकेश तिवाड़ी ने बताया कि केदारमल (70) पुत्र मोतीलाल गुर्जर निवासी भगवतगढ़ बाइक पर सवार होकर बंधा गांव से भगवतगढ़ आ रहे थे। इस दौरान पेट्रोल पंप के पास तेज रफ्तार से आ रहे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी।