कोटा में घने कोहरे के बीच बड़ा हादसा, गहरी खाई में गिरी 48 यात्रियों से भरी बस; मच गई चीख-पुकार

हादसे के दौरान अधिकतर यात्री नींद में थे। ऐसे में उन्हें संभलने को मौका नहीं मिला। बस के पलटते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे की सूचना पर स्थानीय लोग मदद को दौड़ पड़े और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने लोगों की मदद से सभी यात्रियों को बस से बाहर निकाला। हादसे में 3 लोग गंभीर घायल हो गए। जिन्हें उपचार के लिए कोटा भेजा गया है।