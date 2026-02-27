Kota Missing Case: ‘रिपोर्ट मत कराना…बच्चे को छोड़ दूंगा’, बेटे का अंतिम संस्कार करने के बाद विदेशी नंबर से आया कॉल

Missing Student Of Kota: कोटा के छावनी-रामचंद्रपुरा इलाके से लापता बालक का शव नहर में मिलने और अंतिम संस्कार करने के बाद विदेशी नंबर से आए एक वीडियो काॅल ने परिजनों को परेशान कर दिया। विदेशी नंबर से एक नकाबपोश व्यक्ति ने वीडियो कॉल कर धमकी दी कि वे बच्चे के गुम होने की पुलिस में रिपोर्ट नहीं करवाएं, वह बच्चे को छोड़ देगा। उसने कहा कि यदि परिजनों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई तो वह बच्चे की हत्या कर देगा।