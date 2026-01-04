Rajasthan Panchayat Election: पंचायतों के पुनर्गठन-नवसृजन के बाद गांवों में गरमाई राजनीति, बिछने लगी चुनावी चौसर

इस बार वार्डों का निर्धारण पूरी तरह जनसंख्या के आधार पर किया गया है। जिन ग्राम पंचायतों की आबादी 3000 तक है, वहां 7 वार्ड बनाए गए हैं। इसके बाद प्रत्येक एक हजार की जनसंख्या बढ़ने पर दो-दो वार्ड बढ़ाए गए है। इस अनुपात में 9, 11, 13, 15 अथवा उससे अधिक वार्ड तय किए गए है, ताकि सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके। उधर, पंचायत समिति कैटेगरी में एक लाख की आबादी में 15 वार्ड रखे गए। ऐसे में जिस पंचायत समिति की आबादी एक लाख से 15 हजार अधिक है तो दो वार्ड जुड़ गए। 15000-15000 पर दो-दो वार्ड जुड़ने का फॉर्मूला रहा। ऐसे में ये आंकड़ा 15 से बढ़कर 17, 19, 21 तक जा सकता है। जिला परिषदों में 4 लाख की आबादी पर 17 वार्ड बनाए। परिषद में चार लाख से अधिक एक लाख की आबादी में दो वार्ड जोड़े गए। इस केस में भी ये आंकड़ा 17 से बढ़कर, 19, 21 आदि वाडों की संख्या का रहा।