Tonk: पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की संख्या बढ़ी; यहां पहली बार होंगे चुनाव

नवसृजित पंचायत समिति पचेवर में 15 नई ग्राम पंचायतों के वार्ड शामिल किए जाने से उपतहसील क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर गठित पंचायत समिति में नए वार्डों के जुड़ने से विकास कार्यों को गति मिलने के साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्रामीणों का मानना है कि इससे क्षेत्रीय संतुलन के साथ योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचेगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं जिला कलेक्टर टोंक के आदेशानुसार निर्वाचन क्षेत्र के क्रम में विभिन्न ग्राम पंचायतों के वार्ड पंचायत समिति पचेवर में सम्मिलित किए गए हैं। पारली ग्राम पंचायत में 3809, आवड़ा में 2718 तथा डोरिया पंचायत में आखतड़ी, तुन्देड़ा और चक नगर सहित कुल 4095 मतदाता जोड़े गए हैं। इसी प्रकार नगर ग्राम पंचायत में सीतापुरा और माधोगढ़ सहित 6106 मतदाता शामिल किए गए हैं।