3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

टोंक

Tonk: पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की संख्या बढ़ी; यहां पहली बार होंगे चुनाव

Panchayat Raj Election: टोंक जिले में बढ़ती आबादी के साथ ही जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन की संख्या भी अब बढ़ गई है।

3 min read
Google source verification

टोंक

image

Anil Prajapat

Jan 03, 2026

District Council Tonk

जिला परिषद टोंक। फोटो: पत्रिका

Tonk News: टोंक जिले में बढ़ती आबादी के साथ ही जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के निर्वाचन की संख्या भी अब बढ़ गई है। साथ ही जिले में पहली बार पचेवर पंचायत समिति के भी चुनाव होंगे। अब जिला परिषद सदस्य 31 होंगे। जबकि पहले इनकी 25 थी।

वहीं, टोंक जिले की पंचायत समितियों में 25 सदस्य बढ़ाए गए हैं। अब कुल संख्या 160 हो गई है। जो पहले 135 थी। टोंक जिले में टोंक, मालपुरा, टोडारायसिंह, पचेवर, पीपलू, देवली, निवाई और उनियारा पंचायत समिति है।

यह रहेगा सदस्यों का आंकड़ा

पंचायत समितिपहलेअब
मालपुरा2315
टोंक1917
टोडारायसिंह1519
पचेवर0015
पीपलू1917
देवली2125
निवाई2129
उनियारा1723

देवली पंचायत समिति में 48 ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन

देवली पंचायत समिति में ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के बाद अब वार्डों की संख्या और सीमांकन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नए ढांचे के अनुसार ब्लॉक में कुल 48 ग्राम पंचायतें और 438 वार्ड पंच होंगे। पहली बार बनी नई पंचायतों समेत प्रत्येक ग्राम पंचायत का चुनाव आगामी समय में होना है। सबसे बड़ी ग्राम पंचायत नासिरदा है, जिसमें 17 वार्ड बनाए गए हैं, जबकि बीसलपुर सबसे छोटी पंचायत है, जिसकी वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार कुल जनसंख्या मात्र 426 है। ब्लॉक की 21 ग्राम पंचायतों में अब केवल 7-7 वार्ड रहेंगे।

वार्ड वितरण के अनुसार देवडावास में 15, हिसामपुर, थांवला, गांवड़ी, राजमहल, आवां, नगरफोर्ट और धुवांकला में 13-13, पनवाड़, निवारिया और घाड़ में 11-11, बीजवाड़, डाबरकला, सिरोही, सांवतगढ़, चांदली, संथली, चांदसिंहपूरा, सरोली, सीतापुरा, बडौली, बंथली, टोकरावास, बालूंदा, चारनेट और गुराई में 9-9 तथा रतनपुरा, रामथला, मालेड़ा, कासीर, पोल्याड़ा, देईखेड़ा, नयागांव (सतवाड़ा), बीसलपुर, नयागांव (राजकोट), राजकोट, टोड़ा का गोठड़ा, गैरोली, मुगलाना, जूनिया, ख्वासपुरा, कनवाड़ा, ठीकरिया कला, चंदवाड़, धुवांखुर्द, रामसागर और जगन्नाथपुरा में 7-7 वार्ड होंगे। 2020 में देवली पंचायत समिति में 39 ग्राम पंचायतें थीं। उसके बाद दूनी और देवली गांव नगर पालिका में परिवर्तित हो गए। राज्य सरकार के निर्देश पर ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया गया, जिसमें रामथला, नयागांव (सतवाड़ा), बीसलपुर, नयागांव (राजकोट), मुगलाना, ठिकरिया कला, सिरोही, सरोली, धुवांखुर्द और जगन्नाथपुरा जैसी नई पंचायतें बनाई गईं।

पंचायत समिति पचेवर में 15 नई ग्राम पंचायतों के वार्ड शामिल

नवसृजित पंचायत समिति पचेवर में 15 नई ग्राम पंचायतों के वार्ड शामिल किए जाने से उपतहसील क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ गई है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर गठित पंचायत समिति में नए वार्डों के जुड़ने से विकास कार्यों को गति मिलने के साथ ही रोजगार के नए अवसर सृजित होने की उम्मीद जताई जा रही है। ग्रामीणों का मानना है कि इससे क्षेत्रीय संतुलन के साथ योजनाओं का लाभ अंतिम छोर तक पहुंचेगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम एवं जिला कलेक्टर टोंक के आदेशानुसार निर्वाचन क्षेत्र के क्रम में विभिन्न ग्राम पंचायतों के वार्ड पंचायत समिति पचेवर में सम्मिलित किए गए हैं। पारली ग्राम पंचायत में 3809, आवड़ा में 2718 तथा डोरिया पंचायत में आखतड़ी, तुन्देड़ा और चक नगर सहित कुल 4095 मतदाता जोड़े गए हैं। इसी प्रकार नगर ग्राम पंचायत में सीतापुरा और माधोगढ़ सहित 6106 मतदाता शामिल किए गए हैं।

कुराड़ पंचायत में बापडून्दा, कचोलिया, डेठाणी, सांस और अमरपुरा के 4898 मतदाता, आंटोली पंचायत में कचोलिया, लड़ी, कुहाड़ा, थड़ी और सोटवाड़ा के 5016 मतदाता तथा राजपुरा पंचायत में रूपाहेली और कचोलिया के 5331 मतदाता जोड़े गए हैं। गनवर पंचायत में बापडून्दा, रामपुराबास और खेड़ा कुंभालाव के 4545 मतदाता, जबकि बरोल पंचायत में बालापुरा गुजरान, स्याह, कचोलिया और बीड़ गनवर के 4063 मतदाता सम्मिलित किए गए हैं।

मलिकपुर पंचायत में देशमा, देशमी, बाछेड़ा, गोविंदपुरा उर्फ केरिया और रामसिंहपुरा उर्फ बीबली खेड़ी के 4234 मतदाता शामिल हुए हैं। वहीं पीपल्या पंचायत में रायथला, हरनोदा, श्रीरामपुरा बास, मलिकपुर, देशमा और इस्लाम नगर के 4311 मतदाता जोड़े गए हैं। किरावल पंचायत में चावंडिया और द्वावरकापुरी उर्फ बूढ़ी के 4601 तथा चैनपुरा पंचायत में चोसला, मोतीपुरा, रघुनाथपुरा, डेंचवास, अरनियां और बस्सी के 3679 मतदाता सम्मिलित किए गए हैं।

राजपुरा बास पंचायत में सूरसागर, अंबापुरा, अजीतपुरा, बनेडिया चारणान और अरनियां बस्सी के 4604 मतदाता तथा गुलाबपुरा पंचायत में कुम्हारिया, माधोनगर, पचेवर, सेलसागर और हणुतिया के 3604 मतदाता शामिल किए गए हैं। पचेवर क्षेत्र में सर्वाधिक 6964 मतदाता दर्ज किए गए हैं। कुल मिलाकर पंचायत समिति पचेवर में 72,578 मतदाता सम्मिलित किए गए हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव की तैयारी तेज, राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किया बड़ा आदेश
जयपुर
Rajasthan panchayat nikay elections

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

राजस्थान पंचायत चुनाव 2026

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

03 Jan 2026 03:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Tonk / Tonk: पंचायत चुनाव की तैयारी तेज, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों की संख्या बढ़ी; यहां पहली बार होंगे चुनाव

बड़ी खबरें

View All

टोंक

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

राजस्थान के पूर्व कृषि मंत्री का कमाल, किसानों के लिए पोषक खजूर की नई किस्मों का रास्ता साफ; होगा बड़ा फायदा

Food-Security-Scheme-1
टोंक

Tonk: यूरिया के कट्टों में छिपाकर ला रहे थे विस्फोटक, ट्रैक्टर लगाकर रोका रास्ता; अब तस्करी नेटवर्क की खुलेगी परतें

Tonk Explosive Smuggling
टोंक

Tonk News: नववर्ष से पहले दहशत की दस्तक, कार से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, जांच में जुटीं सुरक्षा एजेंसियां

explosives, explosives in Rajasthan, explosives in Tonk, explosives in Bundi, explosives seized in Tonk, Tonk news, Bundi news, Rajasthan news, विस्फोटक, विस्फोटक इन राजस्थान, टोंक में विस्फोटक, बूंदी में विस्फोटक, टोंक में विस्फोटक जब्त, टोंक न्यूज, बूंदी न्यूज, राजस्थान न्यूज
टोंक

टोंक पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद, 2 आरोपी गिरफ्तार

टोंक

Year Ender 2025: बीसलपुर ने दी खुशी… बनास का हादसा दे गया दर्द; नए साल में उम्मीदों की आहट

tonk-news-1
टोंक
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.