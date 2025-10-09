Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Diwali holidays 2025: इंतजार खत्म, दो दिन बाद राजस्थान के सरकारी स्कूलों में दीपावली अवकाश होगा शुरू

Education News Rajasthan: 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक रहेगा इस बार अवकाश। 12 दिन का मिड टर्म अवकाश, अब सेकंड टेस्ट की तिथियों में बदलाव।

less than 1 minute read

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Oct 09, 2025

Government School Holidays: जयपुर। दीपावाली की छुटिृटयों का इंतजार बस अब खत्म होने वाला। दो दिन बाद ही दीपावली के अवकाश शुरू हो जाएंगे। हालांकि अवकाश की तिथियों में बदलाव हो चुका है। राजस्थान सरकार ने राज्यभर के सरकारी स्कूलों में दीपावली अवकाश की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है। पहले यह अवकाश 16 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक निर्धारित था, लेकिन अब इसे बदलकर 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने पूर्व में ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिए थे।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर यह परिवर्तन किया गया है। उन्होंने कहा कि अवकाश की कुल अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह 12 दिनों का ही रहेगा। इसके तहत 12 अक्टूबर को रविवार रहेगा, जिससे स्कूल 11 अक्टूबर तक संचालित होंगे और 13 अक्टूबर से छुट्टियां शुरू होंगी। अवकाश के बाद स्कूल 25 अक्टूबर से पुनः संचालन में आएंगे।

इस बदलाव से छात्रों और अभिभावकों को अवकाश की योजना में समायोजन करना होगा। शिक्षा निदेशक ने यह भी बताया कि छुट्टियों के नए शेड्यूल के कारण सेकंड टेस्ट की तिथियों में भी बदलाव करना पड़ा है। पहले सेकंड टेस्ट 13 से 15 अक्टूबर तक आयोजित होने वाला था, लेकिन अब इसे 25 से 28 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय शिविरा पंचांग और मध्यावधि अवकाश की नई तारीखों के अनुसार लिया गया है।

शिक्षा विभाग का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों और स्कूल स्टाफ के लिए अवकाश को सुविधाजनक बनाना और त्योहारी सीजन के मद्देनज़र छुट्टियों को सही समय पर सुनिश्चित करना है। इससे छात्रों को परिवार और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का पर्याप्त समय मिलेगा।

ये भी पढ़ें

RAS Result: आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित, अब जल्द घोषित होगी साक्षात्कार की तिथियां
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 10:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Diwali holidays 2025: इंतजार खत्म, दो दिन बाद राजस्थान के सरकारी स्कूलों में दीपावली अवकाश होगा शुरू

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

DUDU: महिला सरपंच के देवर-जेठ से लेकर काका-ससुर के नाम पर निकले 20 से ज्यादा पट्टे, सरकारी जमीनों के बड़े फर्जीवाड़े पर नहीं लिया कोई एक्शन

जयपुर

रायशुमारी या रारशुमारी: राजस्थान में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान बन रहा गुटबाजी का अखाड़ा

Rajasthan Congress
जयपुर

शिक्षा मंत्री दिलावर की बडी घोषणा, अगले 2 वर्षों में शिक्षा विभाग में नहीं रहेगा कोई पद रिक्त, जल्द होगी 25,000 और पदोन्नतियां

Madan Dilawar
जयपुर

Rajasthan : राजस्थान में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार के पास भरा है खजाना, पर नहीं कर रहे हैं खर्च, क्यों

Rajasthan Government has Full Coffers for Road Safety but is not Spending why
जयपुर

Rajasthan Farmers Tour: विदेश यात्रा के लिए रवाना हुए राजस्थान के किसान, सीखेंगे कृषि और डेयरी क्षेत्र में नवाचार

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.