Diwali holidays 2025: इंतजार खत्म, दो दिन बाद राजस्थान के सरकारी स्कूलों में दीपावली अवकाश होगा शुरू

Government School Holidays: जयपुर। दीपावाली की छुटिृटयों का इंतजार बस अब खत्म होने वाला। दो दिन बाद ही दीपावली के अवकाश शुरू हो जाएंगे। हालांकि अवकाश की तिथियों में बदलाव हो चुका है। राजस्थान सरकार ने राज्यभर के सरकारी स्कूलों में दीपावली अवकाश की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है। पहले यह अवकाश 16 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक निर्धारित था, लेकिन अब इसे बदलकर 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने पूर्व में ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिए थे।