Diwali holidays 2025: इंतजार खत्म, दो दिन बाद राजस्थान के सरकारी स्कूलों में दीपावली अवकाश होगा शुरू

Government School Holidays: जयपुर। दीपावाली की छुटिृटयों का इंतजार बस अब खत्म होने वाला। दो दिन बाद ही दीपावली के अवकाश शुरू हो जाएंगे। हालांकि अवकाश की तिथियों में बदलाव हो चुका है। राजस्थान सरकार ने राज्यभर के सरकारी स्कूलों में दीपावली अवकाश की तारीखों में बड़ा बदलाव किया है। पहले यह अवकाश 16 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक निर्धारित था, लेकिन अब इसे बदलकर 13 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक कर दिया गया है। शिक्षा विभाग ने पूर्व में ही इस संबंध में आदेश जारी कर दिए थे।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि शिक्षा मंत्री मदन दिलावर के निर्देश पर यह परिवर्तन किया गया है। उन्होंने कहा कि अवकाश की कुल अवधि में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह पहले की तरह 12 दिनों का ही रहेगा। इसके तहत 12 अक्टूबर को रविवार रहेगा, जिससे स्कूल 11 अक्टूबर तक संचालित होंगे और 13 अक्टूबर से छुट्टियां शुरू होंगी। अवकाश के बाद स्कूल 25 अक्टूबर से पुनः संचालन में आएंगे।
इस बदलाव से छात्रों और अभिभावकों को अवकाश की योजना में समायोजन करना होगा। शिक्षा निदेशक ने यह भी बताया कि छुट्टियों के नए शेड्यूल के कारण सेकंड टेस्ट की तिथियों में भी बदलाव करना पड़ा है। पहले सेकंड टेस्ट 13 से 15 अक्टूबर तक आयोजित होने वाला था, लेकिन अब इसे 25 से 28 अक्टूबर के बीच आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय शिविरा पंचांग और मध्यावधि अवकाश की नई तारीखों के अनुसार लिया गया है।
शिक्षा विभाग का कहना है कि इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों और स्कूल स्टाफ के लिए अवकाश को सुविधाजनक बनाना और त्योहारी सीजन के मद्देनज़र छुट्टियों को सही समय पर सुनिश्चित करना है। इससे छात्रों को परिवार और सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का पर्याप्त समय मिलेगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग