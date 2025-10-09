RAS Result: आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित, अब जल्द घोषित होगी साक्षात्कार की तिथियां

भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा 2 फरवरी 2025 को आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम 20 फरवरी को घोषित हुआ। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों ने 17 और 18 जून को मुख्य परीक्षा दी थी। अब आयोग ने मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार चरण के लिए योग्य अभ्यर्थियों की घोषणा की है। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर वेबसाइट पर देख सकते हैं।