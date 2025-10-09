RAS Result: आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 का परिणाम घोषित, अब जल्द घोषित होगी साक्षात्कार की तिथियां

RPSC interview list: जयपुर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने आरएएस मुख्य परीक्षा 2024 के साक्षात्कार के लिए सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी है। आयोग ने बताया कि कुल 2461 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पूर्णतः अस्थाई रूप से सफल घोषित किया गया है। विस्तृत सूची आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.rpsc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
आयोग सचिव के अनुसार, साक्षात्कार की तिथि और संबंधित दिशा-निर्देश अभ्यर्थियों को समय पर सूचित किए जाएंगे। आयोग ने 2 सितंबर 2024 को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं भर्ती परीक्षा-2024 के लिए विज्ञापन जारी किया था। इस भर्ती के तहत कुल 1096 पदों (राज्य सेवाएं - 428 तथा अधीनस्थ सेवाएं - 668) पर नियुक्ति की जानी है।
भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत प्रारंभिक परीक्षा 2 फरवरी 2025 को आयोजित की गई थी, जिसका परिणाम 20 फरवरी को घोषित हुआ। इसके बाद सफल अभ्यर्थियों ने 17 और 18 जून को मुख्य परीक्षा दी थी। अब आयोग ने मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार चरण के लिए योग्य अभ्यर्थियों की घोषणा की है। अभ्यर्थी अपने रोल नंबर वेबसाइट पर देख सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग