Govt Job: सहायक आचार्य भर्ती, 574 पदों के लिए 19 अक्टूबर तक आवेदन, परीक्षा 1 से 24 दिसंबर तक

College Education Jobs: जयपुर, 29 सितम्बर। राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा-2025 को लेकर बड़ा अपडेट जारी किया है। आयोग द्वारा जारी नवीन कार्यक्रम के अनुसार इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 अक्टूबर 2025 (रात्रि 12 बजे तक) तय की गई है। वहीं परीक्षा का आयोजन 1 से 24 दिसंबर 2025 तक पूर्व निर्धारित तिथियों पर ही किया जाएगा।
इस भर्ती के अंतर्गत कुल 574 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ये पद 30 विषयों में विभाजित हैं। इनमें भूगोल में सर्वाधिक 60 पद, हिंदी में 58, रसायन विज्ञान में 55, राजनीति विज्ञान में 52, वनस्पति विज्ञान में 42, प्राणि विज्ञान में 38, इतिहास में 31, संस्कृत में 26, गणित और समाजशास्त्र में 24-24, अर्थशास्त्र में 23 तथा अंग्रेजी में 21 पद शामिल हैं। इसी प्रकार ए.बी.एस.टी. में 17, गृह विज्ञान में 12, भौतिकी में 11, लॉ और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 10-10, उर्दू व ई.ए.एफ.एम. में 8-8, दर्शनशास्त्र व मनोविज्ञान में 7-7, संगीत (कंठ) व लोक प्रशासन में 6-6, संगीत (वाद्य) में 4 तथा अन्य विषयों में कम पद विज्ञापित किए गए हैं।
इससे पहले 13 दिसंबर 2024 को जारी किए गए विज्ञापन को सेवा नियमों में बदलाव के चलते निरस्त कर दिया गया था। उस विज्ञापन के तहत प्राप्त 1 लाख 70 हजार से अधिक आवेदन भी रद्द हो गए। अब सभी अभ्यर्थियों को नए विज्ञापन के आधार पर पुनः आवेदन करना होगा।
नवीन नियमों के अनुसार सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रत्येक पेपर में न्यूनतम 36 प्रतिशत तथा कुल मिलाकर न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक लाना अनिवार्य होगा। आरक्षित वर्गों को इसमें नियमानुसार छूट मिलेगी। आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे और विस्तृत जानकारी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।
