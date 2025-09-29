Govt Job: सहायक आचार्य भर्ती, 574 पदों के लिए 19 अक्टूबर तक आवेदन, परीक्षा 1 से 24 दिसंबर तक

इस भर्ती के अंतर्गत कुल 574 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। ये पद 30 विषयों में विभाजित हैं। इनमें भूगोल में सर्वाधिक 60 पद, हिंदी में 58, रसायन विज्ञान में 55, राजनीति विज्ञान में 52, वनस्पति विज्ञान में 42, प्राणि विज्ञान में 38, इतिहास में 31, संस्कृत में 26, गणित और समाजशास्त्र में 24-24, अर्थशास्त्र में 23 तथा अंग्रेजी में 21 पद शामिल हैं। इसी प्रकार ए.बी.एस.टी. में 17, गृह विज्ञान में 12, भौतिकी में 11, लॉ और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 10-10, उर्दू व ई.ए.एफ.एम. में 8-8, दर्शनशास्त्र व मनोविज्ञान में 7-7, संगीत (कंठ) व लोक प्रशासन में 6-6, संगीत (वाद्य) में 4 तथा अन्य विषयों में कम पद विज्ञापित किए गए हैं।