जयपुर

Weather Forecast: राजस्थान में फिर लौटेगा “भारी बारिश” का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया 2 सप्ताह का पूर्वानुमान

MD Forecast: कई हिस्सों में मेघगर्जन के साथ होगी बरसात, सितम्बर-अक्टूबर में बदलेगा मौसम का मिजाज, कहीं भारी तो कहीं कम होगी बारिश, तापमान रहेगा सामान्य से अधिक, अगले माह अधिक वर्षा से मिलेगी राहत।

जयपुर

Rajesh Dixit

Sep 26, 2025

Rajasthan-heavy-rain
राजस्थान में बारिश। फोटो: पत्रिका

Heavy Rainfall Alert: जयपुर। प्रदेश में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलने जा रहा है। आगामी दो सप्ताह तक बारिश और तापमान को लेकर मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। रिपोर्ट के अनुसार, 27 सितम्बर से उदयपुर और कोटा संभाग के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों में मेघगर्जन के साथ बारिश का नया दौर शुरू होगा। इसके अलावा शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई गई है।

28 सितम्बर से लेकर 3 अक्टूबर के बीच राज्य के पूर्वी, दक्षिण-पूर्वी और दक्षिणी जिलों में बारिश के आसार हैं। वहीं दक्षिण-पूर्वी इलाकों में इस दौरान सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की जा सकती है, जबकि अन्य अधिकांश हिस्सों में बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। यानी प्रदेश के कुछ हिस्सों को भारी बारिश का तोहफा मिलेगा तो कई जिलों में सूखा सा माहौल रह सकता है।

मौसम विभाग का कहना है कि 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच यानि दूसरे सप्ताह में भी कुछ भागों में सामान्य से अधिक बारिश होने के संकेत हैं।

सामान्य से अधिक रहेगा तापमान

तापमान की बात करें तो पहले सप्ताह यानी 25 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा। गर्मी का असर दिन में थोड़ा परेशान कर सकता है। हालांकि दूसरे सप्ताह में तापमान सामान्य के आसपास बने रहने का अनुमान है, जिससे मौसम सुहावना महसूस होगा।

कुल मिलाकर, सितंबर के आखिरी सप्ताह और अक्टूबर की शुरुआत में राजस्थान के कई हिस्सों में एक बार फिर भारी बारिश के दौर की वापसी हो सकती है। मौसम विभाग की मानें तो अगले माह भी सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है।

जयपुर

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Weather Forecast: राजस्थान में फिर लौटेगा “भारी बारिश” का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया 2 सप्ताह का पूर्वानुमान

