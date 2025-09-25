Railway Crowd Management: त्योहारी सीजन में रेलवे का बड़ा कदम, जयपुर जंक्शन पर पहली बार लागू होगा ” क्राउड मैनेजमेंट ” प्लान

जयपुर। दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ हमेशा चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करती है। जयपुर जंक्शन, जो राजस्थान का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है, वहां इस बार रेलवे प्रशासन ने पहले से ही भीड़ प्रबंधन की ठोस तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे ने दस अक्टूबर से विशेष क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू करने का फैसला लिया है, जो दिवाली तक जारी रहेगा।रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस सीजन में रोजाना यात्रियों की संख्या डेढ़ से दो लाख तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में स्टेशन परिसर में सुरक्षा, व्यवस्था और भीड़ पर नियंत्रण सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। यही कारण है कि इस बार यात्रियों के प्रवेश और निकासी को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं।
यात्रियों को केवल मुख्य गेट नंबर एक से ही स्टेशन में प्रवेश की अनुमति मिलेगी। हावड़ा ब्रिज और हसनपुरा गेट से एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। हालांकि इन दोनों रास्तों से यात्री बाहर निकल सकेंगे। रेलवे प्रशासन का मानना है कि इससे यात्रियों की आवाजाही को नियंत्रित करना आसान होगा और प्लेटफॉर्म तक भीड़ को अचानक उमडऩे से रोका जा सकेगा।
मुख्य गेट से आने वाले यात्रियों को ट्रेन आने तक एक होल्डिंग एरिया में ठहराया जाएगा। यहां बैठने और रुकने की सुविधा होगी। जैसे ही ट्रेन का समय होगा, तब यात्रियों को प्लेटफॉर्म की ओर भेजा जाएगा। यह व्यवस्था पहली बार लागू की जा रही है और इसे भीड़ नियंत्रण की दृष्टि से अहम कदम माना जा रहा है।
भीड़ को सीमित करने के लिए रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट धारकों की एंट्री पर रोक लगाने पर भी विचार कर रहा है। यदि यह निर्णय लागू होता है तो केवल यात्रा टिकट धारकों को ही स्टेशन परिसर में प्रवेश मिलेगा। इससे परिजनों को प्लेटफॉर्म तक जाने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन सुरक्षा और प्रबंधन की दृष्टि से यह कदम आवश्यक बताया जा रहा है। अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि यदि प्लेटफॉर्म टिकट से प्रवेश चालू भी रहता है, तो एक साथ कई लोगों के बजाय एक ही व्यक्ति को अनुमति मिलेगी।
भीड़ प्रबंधन को सुचारू बनाने के लिए रेलवे ने स्टेशन परिसर में चल रहे रीडवलपमेंट कार्यों को अस्थायी रूप से रोक दिया है। जहां-जहां बैरिकेट्स लगे थे, उन्हें हटा दिया गया है ताकि यात्रियों की आवाजाही सुगम हो सके। फिलहाल केवल प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 7 पर काम जारी रहेगा। बाकी विकास कार्य त्योहारों के बाद ही शुरू किए जाएंगे।
स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है। आरपीएफ और जीआरपी जवानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। हर कोने पर सुरक्षा तैनात रहेगी। साथ ही कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग होगी और अनाउंसमेंट व डिस्प्ले सिस्टम के जरिए यात्रियों को ट्रेनों की जानकारी लगातार उपलब्ध कराई जाएगी।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे समय से पहले स्टेशन पहुंचे, केवल मुख्य प्रवेश द्वार का ही उपयोग करें और यात्रा टिकट लेकर ही सफर करें। प्रशासन ने कहा है कि भीड़ के दौरान धैर्य बनाए रखना सभी की सुरक्षा के लिए जरूरी है। त्योहारी सीजन में यह विशेष व्यवस्था यात्रियों के लिए थोड़ी असुविधाजनक जरूर हो सकती है, लेकिन इसे उनकी सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर ही लागू किया जा रहा है। रेलवे का मानना है कि अगर यात्री सहयोग करेंगे तो इस सीजन का सफर सुरक्षित और सुगम बनाया जा सकेगा।