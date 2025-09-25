Railway Crowd Management: त्योहारी सीजन में रेलवे का बड़ा कदम, जयपुर जंक्शन पर पहली बार लागू होगा ” क्राउड मैनेजमेंट ” प्लान

जयपुर। दिवाली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों में रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ हमेशा चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा करती है। जयपुर जंक्शन, जो राजस्थान का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है, वहां इस बार रेलवे प्रशासन ने पहले से ही भीड़ प्रबंधन की ठोस तैयारी शुरू कर दी है। रेलवे ने दस अक्टूबर से विशेष क्राउड मैनेजमेंट प्लान लागू करने का फैसला लिया है, जो दिवाली तक जारी रहेगा।रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस सीजन में रोजाना यात्रियों की संख्या डेढ़ से दो लाख तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में स्टेशन परिसर में सुरक्षा, व्यवस्था और भीड़ पर नियंत्रण सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। यही कारण है कि इस बार यात्रियों के प्रवेश और निकासी को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं।