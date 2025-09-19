Good News: राजस्थान की होने वाली है बल्ले-बल्ले, मिलेगा 1.21 लाख करोड़ रुपए की “सौगातों का पिटारा”

Banswara Nuclear Power Project: जयपुर. राजस्थान के लिए 25 सितम्बर का दिन ऐतिहासिक बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती के अवसर पर बांसवाड़ा से प्रदेश को 1 लाख 21 हजार करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का उपहार देंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास करेंगे, जो राजस्थान को ऊर्जा क्षेत्र में नई पहचान दिलाएगा और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में एक निर्णायक कदम साबित होगा।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश ऊर्जा के क्षेत्र में अग्रणी बन रहा है और यह दौरा राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण होगा। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध तरीके से तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए।
इस दौरान प्रधानमंत्री बीकानेर-दिल्ली कैन्ट वन्दे भारत एक्सप्रेस, जोधपुर-दिल्ली कैन्ट वन्दे भारत एक्सप्रेस और उदयपुर सिटी-चण्डीगढ़ एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर शुभारम्भ करेंगे। साथ ही, पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे।