Good News: राजस्थान में लगेगा 3200 मेगावाट का पावर प्लांट, 40 हजार करोड़ निवेश से ऊर्जा उत्पादन को नई उड़ान

मुख्यमंत्री शर्मा ने राज्य की ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कोयला मंत्रालय से इस परियोजना के लिए कोल लिंकेज का आवंटन करने का आग्रह किया था। उन्होंने केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहरलाल के समक्ष इस परियोजना से होने वाले आर्थिक, सामाजिक और तकनीकी लाभों का विस्तार से उल्लेख किया। मुख्यमंत्री के इन प्रयासों का ही परिणाम है कि परियोजना को राजस्थान में स्थापित करने का निर्णय लिया गया।