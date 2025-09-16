Free Travel: राजस्थान में 25 लाख परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसों में सात दिन निशुल्क यात्रा का मिला तोहफा

राज्य परिवहन निगम के मुख्यालय ने सभी प्रबंधकों और मुख्य प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि वे परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सुविधा और बस संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके तहत परीक्षा केंद्रों तक आने-जाने के लिए परीक्षार्थियों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा परीक्षा दिवस से दो दिवस पूर्व व दो दिवस पश्चात तक रहेगी। परीक्षा का आयोजन तीन दिन होगा। ऐसे में दो दिन पहले व दो दिन बाद की सुविधा मिलने से सात दिन तक निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही अतिरिक्त बसों का संचालन कर आवागमन को सहज बनाया जाएगा।