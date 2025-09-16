Free Travel: राजस्थान में 25 लाख परीक्षार्थियों के लिए रोडवेज बसों में सात दिन निशुल्क यात्रा का मिला तोहफा

Class IV Recruitment Exam: जयपुर। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने आगामी चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। यह परीक्षा 19 सितंबर से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य के विभिन्न जिलों के 24,71,064 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा दो पारियों में संपन्न होगी। प्रात:कालीन सत्र सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और अपराह्न सत्र दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक।
राज्य परिवहन निगम के मुख्यालय ने सभी प्रबंधकों और मुख्य प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि वे परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सुविधा और बस संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसके तहत परीक्षा केंद्रों तक आने-जाने के लिए परीक्षार्थियों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह सुविधा परीक्षा दिवस से दो दिवस पूर्व व दो दिवस पश्चात तक रहेगी। परीक्षा का आयोजन तीन दिन होगा। ऐसे में दो दिन पहले व दो दिन बाद की सुविधा मिलने से सात दिन तक निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही अतिरिक्त बसों का संचालन कर आवागमन को सहज बनाया जाएगा।
निगम ने यह भी निर्देशित किया है कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर पर्यवेक्षण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए और स्टाफ पूरी तत्परता से उपस्थित रहे। परीक्षा के सफल संचालन के लिए तकनीकी एवं प्रशासनिक सभी व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जाएंगी।