टीबी मुक्त भारत के राष्ट्रीय संकल्प को राजस्थान में लगा बड़ा झटका

जयपुर. टीबी मुक्त भारत के राष्ट्रीय संकल्प को राजस्थान में बड़ा झटका लगा है। एक माह से प्रदेश भर में टीबी जांच की रीढ़ मानी जाने वाली अत्याधुनिक सीबी नाट और ट्रूनाट मशीनें जरूरी कार्ट्रिज और चिप के अभाव में लगभग ठप पड़ी हैं। इसका सीधा असर टीबी के असली और गंभीर मरीजों की समय पर पहचान पर पड़ रहा है। दिल्ली स्थित सेंट्रल टीबी डिवीजन से स्टेट ड्रग हाउस को जांच किट की नियमित आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इससे जिलों तक पहुंचने वाली सप्लाई चेन बाधित हो गई है।