अवैध कॉलोनियों पर पीला पंजा चला भूल जाता जेडीए, भूमाफिया नाम बदल फिर कर देते कॉलोनी लॉन्च

चंदवाजी बाईपास स्थित लक्ष्मीनारायणपुरा और इसके आस-पास के पास अवैध रूप से वेयरहाउस विकसित हो रहे हैं। मोटे किराए की वजह से कृषि भूमि पर वेयरहाउस सृजित किए जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि मुख्य सड़क किनारे बने ये वेयरहाउस जेडीए की प्रवर्तन शाखा के जिम्मेदार अधिकारियों को नजर नहीं आ रहे हैं। यहीं हाल दौतलपुरा में भी है। यहां तो वेयरहाउस योजना ही विकसित की जा रही है। दो बार जेडीए कार्रवाई कर चुका, लेकिन बाद भी मौके पर निर्माण कार्य चल रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नाले की सरकारी जमीन पर सडक़ का निर्माण कर लिया गया है।