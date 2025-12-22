Rajasthan: पूर्व पार्षद ने किया आत्मदाह का प्रयास, इस मांग के पूरी न होने से था नाराज, पुलिस ने 14 लोगों को किया गिरफ्तार

Former Councillor Attempts Self-Immolation: राजस्थान के कोटपूतली शहर में रविवार को गोशाला चुनाव के दौरान उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब एक पूर्व मनोनीत पार्षद ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। गो एंबुलेंस और पशु उपचार सुविधा की मांग पूरी न होने से नाराज पूर्व पार्षद तारा पूतली अपने समर्थकों के साथ चुनाव स्थल पर नारेबाजी करने लगे, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।