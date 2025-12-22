22 दिसंबर 2025,

सोमवार

जयपुर

Rajasthan: पूर्व पार्षद ने किया आत्मदाह का प्रयास, इस मांग के पूरी न होने से था नाराज, पुलिस ने 14 लोगों को किया गिरफ्तार

Kotputli News: कोटपूतली में गोशाला चुनाव के दौरान उस समय हड़कंप मच गया, जब पूर्व मनोनीत पार्षद ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

Dec 22, 2025

Kotpulti-News

पुलिस के कब्जे में पूर्व पार्षद (फोटो: पत्रिका)

Former Councillor Attempts Self-Immolation: राजस्थान के कोटपूतली शहर में रविवार को गोशाला चुनाव के दौरान उस समय तनाव की स्थिति बन गई, जब एक पूर्व मनोनीत पार्षद ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। गो एंबुलेंस और पशु उपचार सुविधा की मांग पूरी न होने से नाराज पूर्व पार्षद तारा पूतली अपने समर्थकों के साथ चुनाव स्थल पर नारेबाजी करने लगे, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

पुलिस की तत्परता से टली बड़ी घटना

चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पहले से ही पुलिस जाप्ता तैनात था। नारेबाजी के बीच पूर्व पार्षद ने विरोध के तौर पर ऐसा कदम उठाने की कोशिश की, जिससे स्थिति और अधिक संवेदनशील हो गई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर उन्हें काबू में लिया और सुरक्षित स्थान पर बैठाया।

समर्थकों की नारेबाजी, 14 लोग हिरासत में

घटना के बाद चुनाव परिसर के बाहर समर्थकों द्वारा नारेबाजी जारी रही। हालात को नियंत्रण में रखने के लिए पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे युवकों को खदेड़ा और शांतिभंग के आरोप में 14 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि किसी भी तरह की हिंसा या अव्यवस्था को रोकने के लिए यह कार्रवाई आवश्यक थी।

पूर्व पार्षद को लेकर गए अस्पताल

घटना के बाद पूर्व पार्षद को प्राथमिक जांच के लिए कोटपूतली के बीडीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां से उन्हें जयपुर रेफर किया गया। जांच में उनकी तबीयत सामान्य पाए जाने पर उन्हें भर्ती नहीं किया गया। इसके बाद पुलिस उन्हें कोटपूतली थाने लेकर गई, जहां उनसे पूछताछ की गई।

Published on:

22 Dec 2025 10:10 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Rajasthan: पूर्व पार्षद ने किया आत्मदाह का प्रयास, इस मांग के पूरी न होने से था नाराज, पुलिस ने 14 लोगों को किया गिरफ्तार

